Инфекционист Жемчугов назвал три категории людей, которые сейчас чаще всего заболевают коронавирусом

Среди заболевших CJVID-19 много молодых, непривитых, решивших, что их болезнь не затронет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 30 октября, в нашей стране побит очередной антирекорд по количеству заражений коронавирусом. За последние сутки по официальным данным инфекцию выявили у 40 251 человека. 1 160 больных ковидом скончались.

Кто чаще всего оказывается в числе зараженных и жертв COVID-19 в нынешнюю волну эпидемии? Об этом рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» врач-иммунолог, терапевт, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

- Сейчас важно объективно установить, кто болеет. Сделать это можно, в частности, по самому простому анкетированию пациентов, поступающих в больницы. Это самый легкий путь. Удивляюсь, почему этого до сих пор не сделано, - отметил эксперт.

Такое анкетирование - элементарная работа для студентов, аспирантов, пояснил Жемчугов. И назвал вопросы, которые следовало бы включить в опросник:

- вакцинирован ли заболевший человек?

- какой вакциной?

- через какой срок после прививки заболел?

- если это повторное заболевание, то через какой срок после предыдущего настигла инфекция?

«Это нужно сделать срочно, чтобы всем было понятно, кто болеет», - подчеркнул иммунолог.

А пока таких данных нет (либо они не обнародуются), врач высказал свои предположения.

- На мой взгляд, есть несколько основных групп (которые вносят самый большой вклад в статистику заболевших сегодня. - Ред.). Первая категория, и таких большинство, это невакцинированные люди. Среди них немало молодых, которым раньше говорили, что в таком возрасте болеют легко. И они решили, что им прививаться не нужно. Также есть и пожилые не вакцинированные граждане. Их упорное нежелание делать прививку вызывает удивление, поскольку не раз говорилось, что ковид значительно сокращает жизнь, - напомнил врач.

Еще одна категория - дети, школьники и подростки. Прежде они не попадали в группы риска, поскольку в большинстве своем переносили ковид бессимптомно либо в легкой форме. Сегодня же, когда в стране бушует вспышка агрессивного Дельта-штамма, у 50% несовершеннолетних пациентов развивается болезнь «с яркой клиникой» (то есть серьезными симптомами. - Ред.), сообщил в одном из недавних выступлений глава Минздрава Михаил Мурашко.

Наконец, третья категория - те, кто переболел, заразившись старым штаммом коронавируса, либо вакцинировался довольно давно, пояснил доктор Жемчугов.

Как показывают исследования, у таких людей иммунная защита ослабевает в среднем через 6-8 месяцев. Поэтому ранее привитым через такой срок рекомендуется ревакцинация. А переболевшим - первичная вакцинация через полгода после перенесенной болезни (если человек привился, а потом переболел, то 6-месячный срок отсчитывается не с момента вакцинации, а с даты выздоровления после перенесенной инфекции).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» теперь будет применяться только для ревакцинации ранее привитых граждан, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Такие поправки вносятся в инструкцию к препарату.

Тем, кто переболел ковидом и ни разу не прививался, а также не болевшим и не вакцинированным ранее, предписывается полный курс вакцинации двумя компонентами «Спутника V» (либо других российских вакцин, которые так же включают два укола). Это позволит сформировать наиболее надежную защиту в условиях вспышки Дельта-штамма, пояснил Мурашко (практика показала, что «Спутник Лайт» оказывается наиболее эффективным именно у ранее привитых. - Ред.).