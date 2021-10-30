Советы от эксперта Роспотребнадзора Екатерины Головковой

Эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова. Фото: Pixabay

– Расскажите, пожалуйста, на что нужно в первую очередь обращать внимание при покупке сметаны? Что должно быть в составе? И чего там быть не должно?

– Покупая сметану, посмотрите на наименование, должно быть четко прописано название «сметана». Под уменьшительно-ласкательными «сметания», «сметанка» часто скрывается сметанный продукт на основе растительных жиров. В составе настоящей сметаны указываются только сливки и закваска, а в сметанном продукте могут присутствовать растительные жиры и стабилизаторы.

– Какие нарушения часто всего находят сотрудники Роспотребнадзора при проверке сметаны?

– Может быть несоответствие молочной продукции по микробиологическим показателям – из-за нарушения технологических процессов ее производства, несоблюдения установленных требований (в первую очередь к температурным параметрам на этапах транспортировки, хранения и реализации), нарушения сроков годности. Бывает несоответствие сметаны физико-химическим показателям – когда в продукте обнаруживают жиры растительного происхождения, не заявленные на этикетке. То есть производитель вводит потребителя в заблуждение, сообщая заведомо недостоверные сведения о товаре. Такой продукт является фальсифицированным.

– Как происходит контроль качества производства молочных продуктов, в частности сметаны на территории РФ?

– На территории России и стран, входящих в Евразийский экономический союз, действуют технические регламенты Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). Они устанавливают требования к безопасности и идентификационным показателям молочной продукции, позволяющим установить ее подлинность, требования к маркировке и прочее.

Одно из приоритетных направлений деятельности Роспотребнадзора – государственный санитарно-эпидемиологический надзор за производством, хранением и реализацией молока и молочной продукции. С этой целью проводятся проверки предприятий, осуществляющих производство и оборот молока и молочной продукции. На лабораторный контроль отбирается сырье и готовая продукция – ее проверяют на микробиологические, санитарно-химические и физико-химические показатели, в том числе показатели фальсификации.

Кроме того, сам производитель следит за соблюдением требований Технических регламентов: проводится лабораторные исследования сырья и выпускаемой продукции на базе сторонней лаборатории, с которой заключен договор.

– Куда обращаться, если сметана оказалась некачественной? Нужен ли чек?

– Если вы приобрели некачественный товар, необходимо направить в органы Роспотребнадзора обращение любым удобным способом: по почте, лично через канцелярию, в электронном виде на адрес электронной почты, через интернет с помощью онлайн-приемной на официальном сайте Роспотребнадзора в разделе «Прием обращений граждан». Подтверждение в виде чека не требуется.