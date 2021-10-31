«Главная в стране по коньяку»: Собчак посмеялась на Бузовой

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак не упускает случая подколоть Ольгу Бузову. В Инстаграме телеведущая отпустила шпильку в адрес певицы, напомнив недавний скандал с Дмитрием Губерниевым. Хотя Ксения не назвала конкретную фамилию, все поняли, кого она имеет в виду

В Инстаграме Собчак опубликовала фотографию, сделанную в супермаркете. На снимке Ксения позирует с тележкой, полной бутылок со спиртными напитками. Теледива заявила, что удивлена ажиотажем, который поднялся в столице после известия о закрытии алкомаркетов на период ноябрьского карантина.

- Я давненько не видела такого ажиотажа в соцсетях. Он был связан с локдауном, но в неожиданном ключе. Всех очень волновало, закроются ли в эти «специальные выходные» алкомаркеты. Мне даже в директ этот вопрос задавали - хотя у нас в стране по коньяку главная, как вы помните, не я, - отметила Собчак.

Напомним, именно Бузовой приписали пристрастие к этому крепкому напитку. В июне этого года в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев поинтересовался у Бузовой, перестала ли она пить коньяк по утрам. Услышав этот вопрос, Ольга разрыдалась и устроила истерику в прямом эфире.

- Коньяк? Вам показать мою фигуру? Вы издеваетесь? Я не пью, мне нельзя! Я сейчас лечусь… Я перенесла операцию сложнейшую! - сказала телеведущая.

Телеведущая признается, что хамство Губерниева застало ее врасплох. Фото: Канал "Матч ТВ"

В ответ Дмитрий Губерниев попытался отшутиться. Спортивный комментатор уточнил, что фразу про коньяк сказал Карлсон Фрекен Бок в книге «Малыш и Карлсон». Однако Бузова больше не захотела его слушать и в слезах ушла в гримерку, предварительно назвав Дмитрия «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

В интервью "КП" Бузова призналась, что Дмитрий Губерниев давно проявляет к ней негативные чувства.

- Не готова говорить, почему он это сделал и зачем. Потому что это хамство, и это было очень низко с его стороны. Дело в том, что меня подставили. Я не знала, что Губерниев там будет. Просто не была к этому готова... - рассказала Ольга. - Губерниев давно меня ненавидит. Ещё с тех времен, когда я была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. И когда я ходила на матчи, он всегда нелестно обо мне отзывался. Потом Губерниев меня оскорблял в соцсетях во время «Ледникового периода». Конечно, я бы не пошла на эту программу, если бы знала, что там будет человек, который меня ненавидит. Зачем мне приходить в места, где меня не ждут и где меня не любят? Слава богу, у меня есть сейчас право выбора. Я хожу только туда, кого я хочу видеть, и кто ко мне относится с уважением. Причем ты можешь меня не любить, но уважать. Поэтому, конечно, я была очень подавлена, когда человек оскорбил меня в эфире.