Египетские полицейские арестовали робота

Свое творение Эйдан Меллер назвал Ai-Da - в честь первой женщины-программиста Ады Лавлейс. Фото: REUTERS

Футуристическое существо – робота Ai-Da, созданного британским художником Эйданом Меллером, задержали таможенники Египта.

Робот должен был стать частью экспозиции выставки Forever Is Now, организованной у подножия Великой пирамиды в Гизе и олицетворять эпоху современного искусства. Но таможенники, взглянув на робота и, как сообщается в протоколе, «вглядевшись в его глаза», приняли его за шпиона,

У них вызвали подозрение видеокамеры, вмонтированные в глаза Ai-Da, и модем, расположенный в корпусе. Художник пытался объяснить египтянам, что без этих деталей робот не сможет ни двигаться, ни говорить. Но таможенники были неумолимы и потребовали изъять из Ai-Da камеры и модем. Меллер отказался, и робота передали полицейским, которые и упекли его за решетку на десять дней, сообщает France TV info.

- При помощи камер мой робот делает снимки, а затем использует алгоритмы искусственного интеллекта для рисования или раскрашивания, - рассказал художник. - Если камеры вытащить, то произойдет сбой программы.

Ai-Da вызволили из тюрьмы только после того, как к делу подключился британский посол в Египте.

Первый в мире ультра-реалистичный человекообразный робот-художник с искусственным интеллектом, получивший имя Ai-Da, был создан в 2019 году. Свое творение Меллер назвал в честь Ады Лавлейс – первой женщины-программиста. Ai-Da может писать картины, пользуясь карандашами, на аукционах продано порядка 30 ее работ.

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