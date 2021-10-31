Картину самого экстравагантного американского художника продали экстравагантным способом

Все копии были созданы с помощью роботизированной руки. Фото: MSCHF

Необычную акцию устроила команда американских дизайнеров: они приобрели оригинал картины Энди Уорхола, а затем скопировали её 999 раз и распродали все экземпляры, так и не сказав, какая из них является настоящей.

Картина Уорхола «Феи», написанная американским художником в 1954 году, была приобретена за $20 тысяч, а затем с помощью робота были изготовлены 999 точных копий. Чтобы подделки не отличались по внешнему виду, их специально состарили с помощью влаги и тепла. В результате отличить рисунок, сделанный рукой известного мастера, и высококачественные копии стало невозможно.

Затем инициаторы акции предложили всем желающим приобрести картины по цене $250 за штуку. Шанс купить оригинал составил всего 0,1%, однако это никого не смутило, и лоты разлетелись как горячие пирожки. Кто стал счастливым обладателем шедевра – неизвестно.

Картина «Феи» была написана американским художником Энди Уорхолом в 1954 году. Фото: MSCHF

Акция, устроенная дизайнерами, была призвана показать, что на самом деле для коллекционеров не так важен оригинал произведения, как документы, подтверждающие его подлинность, а спрятанная среди множества копий настоящая картина стала такой же подделкой, как и все остальные.

– Уорхол продвигал массовое производство объектов искусства, как будто это обычные товары. То, что мы создали, продолжает эту идею. Мы заменили недостатки человеческой руки на недостатки роботизированной, – заявили инициаторы необычной продажи.

Ранее креативные дизайнеры из компании MSCHF (название которой можно расшифровать как mischief – «озорство») создали бонг для курения в виде пищащей курицы, бомбочки для ванной в виде тостера, программу, позволяющую замаскировать просмотр сериала Netflix под видеоконференцию, «сатанинские» кроссовки с пентаграммой и каплями человеческой крови в подошве, а также другие бесполезные, но достаточно провокационные вещи.