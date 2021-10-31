Королевство пало: В Тонга зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

Коронавирус в королевство привез привитый в середине октября турист. Фото: REUTERS

Власти полинезийского островного государства Тонга призвали граждан подготовиться к возможному введению коронавирусных ограничений после того, как у одного из прибывших в страну авиапассажиров был выявлен коронавирус.

Известно, что первым заболевшим за все время пандемии стал турист из Новой Зеландии, получивший вторую прививку 15 октября. Также известно, что мужчина прививался вакциной Pfizer, а за 72 часа до вылета из страны сдал отрицательный тест на коронавирус.

В Минздраве королевства выразили надежду, что болезнь у туриста пройдет в легкой форме, а сам он никого не успел заразить.

Какой именно вариант коронавируса привез в страну путешественник, пока неясно, но медики склонны предполагать худшее.

– Когда есть положительный случай COVID 19, мы можем предположить, что это штамм «дельта», а затем подтвердить это позже, – цитирует главу Минздрава Тонга Сиале Акауолу местное издание Matangi.

Королевство Тонга находится в Полинезии и расположено более чем на 170 островах одноименного архипелага в Тихом океане, занимая площадь около 750 квадратных километров.

Согласно официальным данным, в королевстве проживает немногим более 100 тысяч человек, четверть из которых сконцентрированы в столице государства городе Нукуалофа.

После получения в 1970 году независимости от Великобритании власти Тонга принялись активно развивать сферу туризма, чему способствует тропический климат и живописная природа островов. Во время пандемии доходы от туризма, являющегося основным источником притока в страну иностранной валюты, значительно снизились.