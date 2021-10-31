Защищают ли от коронавируса тканевые маски и что делать, если после ковида упал уровень гемоглобина в крови

Количество заражений коронавирусом в России растет. Фото: REUTERS

Количество заражений коронавирусом в России растет, и специалисты напоминают: прививка - главный и самый надежный способ избежать опасных последствий ковида. Продолжаем отвечать на вопросы читателей «КП» о вакцинации от COVID-19. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Я переболела ковидом предположительно в марте 2020 г. Лечилась на дому. С тех пор несколько раз сдавала анализ на антитела. И с каждым разом у меня все выше антитела IgM (как правило, они свидетельствуют о текущей инфекции. - Ред.). Как это объяснить? Не может ли это говорить об аутоиммунном заболевании или каком-то другом отклонении? Можно ли мне делать прививку от коронавируса в такой ситуации?

С уважением, Елена.

- Ситуация действительно серьезная. Вам нужно пройти обследование. Причины сохранения высокого уровня иммуноглобулинов класса М (IgM) могут быть разные. Не исключено и пролонгированное течение ковида, и аутоиммунные отклонения.

Начните с обращения к терапевту в поликлинику по месту жительства. Он назначит необходимые обследования и может выдать направления к врачам-специалистам (эндокринологу, аллергологу-иммунологу и т.д.). По результатам обследования может быть принято решение о возможности вакцинации.

Подскажите: правильно ли я понимаю, что обычные тряпичные маски не дают защиту от коронавируса? Почему их продают в аптеках? Может, пора Роспотребнадзору накладывать штрафы за то, что покупателей вводят в заблуждение о защитной силе таких повязок с яркими картинками и стразами?

Наталья

- Медицинские маски зачастую действительно более эффективны, чем изделия из ткани и других материалов, которые относятся к косметической продукции, а не товарам медицинского назначения. В то же время официально допущенные в продажу тканевые маски проходят определенный контроль качества, изготавливаются из плотных материалов и тоже способны обеспечивать защиту от капель слюны и слизи с частицами коронавируса. Главное - приобретать такие изделия в официальных торговых точках и соблюдать правила применения: проводить гигиеническую обработку, своевременно менять фильтры, заменять маску при старении или появлении дефектов и т.д.

Мне никак не удается поднять гемоглобин после перенесенного ковида. Месячный ежедневный прием железа, фолиевой и аскорбиновой кислот не дал результатов. Врач-гематолог, назначавшая 2-х месячный курс приема этих препаратов, не знала, что у меня удалено 3/4 желудка... Возможно, поэтому лекарства не усваиваются и не дают эффекта. Как мне быть?

С уважением, Виктор Иванович

- При обращении к врачу обязательно нужно сообщать о своем анамнезе, перенесенных серьезных операциях и т.д. Это поможет доктору выбрать подходящую именно вам тактику лечения.

Обычно, если не удается поднять уровень гемоглобина таблетками, то при отсутствии противопоказаний могут быть назначены препараты железа для внутривенного введения. Зачастую они дают более выраженный эффект.

У моей мамы хронический бронхит, левосторонний плеврит и на фоне этого рак легкого 4 стадии. Химиотерапия закончилась в июне, состояние удовлетворительное, живет обычной жизнью, под наблюдением. Врачи не дают однозначного ответа по необходимости вакцинации. Как вы считаете: можно и нужно ли маме привиться от ковида?

Павел

- В большинстве случаев онкологическим больным рекомендуется вакцинация в период ремиссии либо после окончания очередного курса лечения. При этом в каждом конкретном случае решение принимается индивидуально, с учетом всех особенностей состояния пациента, применяемой терапии и т.д.

Если лечащий врач-онколог затрудняется вынести решение, то должен быть собран медицинский консилиум. Для этого, в частности, можно обратиться к заведующему отделением или главврачу медицинской организации.

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