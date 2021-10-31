Прохор Шаляпин в эфире с Лениной Лениной заявил, что не будет возвращать квартиры покойной жены

Светская львица давно дружит с артистом. Фото: lnstagram

В прямом эфире со своей лучшей подругой Леной Лениной Прохор Шаляпин признался в том, что незадолго до свадьбы его покойная жена Татьяна выгодно приобрела несколько квартир в Москве и оформила их на жениха. Она планировала в одной из этих квартир жить с молодым мужем, а остальные сдавать.

После скоропостижной кончины супруги вдовец теперь отказывается возвращать их законным наследникам - родителям покойной. Похоже что, убитые горем старики не знают обо всех инвестициях и тратах умершей дочери. А верная подруга Лена Ленина рекомендует Прохору не отдавать обратно дорогие подарки, потому что уверена, что Таня хотела сделать приятное молодому мужу и сознательно оформила на него квартиры.

К тому же, по мнению Лениной, это станет компенсацией Прохору за страдания и хейт. Но Татьяна Дэвис могла поступить так, чтобы избежать налога на покупку недвижимости, который платят нерезиденты страны. А пока никто не предъявил прав на эти объекты недвижимости. Так три дня брака принесли Прохору около ста миллионов рублей. Прохор Шаляпин: «Я не собираюсь никому ничего возвращать!»

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