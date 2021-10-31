Биологическое оружие или лекарство от ковида: Десятки тысяч американцев получают загадочные посылки из Китая

Вокруг семян сложилось множество теорий. А разгадка удивила всех. Фото: Facebook

В разгар пандемии Америка погрузилась в панику. И причиной тому не только ковид, но и загадочные посылки, которые многие жители страны получали из Китая. В пакетиках были семена, вокруг которых сложилось множество теорий. А разгадка удивила всех.

Семена для шершней-убийц

Суббота нерабочий день, но 1 августа 2020 года сельскохозяйственный комиссар Техаса Сид Миллер был так возмущен, что уже не смог сдерживаться. Он установил камеру и сел перед ней. Тяжело вздохнув, нажал на кнопку, чтобы обратиться к соотечественникам:

«Доброе утро, патриоты. Не знаю, как вы, но я устал от всех этих сюрпризов, которые приходят из Китая. Сначала этот китайский вирус, затем – шершни-убийцы, потом нам пришлось закрыть их посольство в Хьюстоне из-за шпионажа… А теперь все эти загадочные семена приходят по почте».

В разгар пандемии американцы столкнулись со странной проблемой. Те из них, кто хоть раз заказывал что-то в китайских онлайн-магазинах, стали получать странные посылки. В таможенных документах говорилось, что внутри пакетиков украшения, пунктом отправления указан портовый город в Китае. Только вот внутри пакетиков были не кольца и серьги, а семена непонятно чего.

Миллер отнесся к ситуации с максимальной серьезностью и посоветовал любому, кто получил такой пакет, проявить особую осторожность:

«Обращайтесь с ними, как с радиоактивными. Больше всего я боюсь, что кто-то вскроет эти пакеты и подхватит какой-то новый вирус. Если вы обнаружите такую посылку у себя, вам следует немедленно отправить мне электронное письмо, и я пришлю инспектора, чтобы он забрал ее», – взволнованно сообщил Миллер.

«Мы не знаем, что происходит в мире», – подытожил он.

Садовые эксперименты

У Калли аутоиммунное заболевание, из-за которого она старается не выходить из дома. Так что девушка привыкла получать большую часть того, что ей нужно, по почте. Но китайский сверток с «сережками», которые оказались семенами, шокировал ее. Внутри были большие, почти луковичные, коричневые семена. Калли завернула два во влажную салфетку и оставила на подоконнике.

«Я собиралась посмотреть, что вырастет», – поделилась она в соцсетях.

Но семена так и не проросли.

Через пару дней пришла вторая посылка с крошечными, почти черными семенами. Тут Калли взволновалась и выложила фотографии семян и их упаковки на Фейсбуке.

Угроза для экосистемы

Если кто-то мечтал запустить сюрреалистическую провокацию, чтобы взволновать американцев непростым летом 2020 года, то ничего лучше лавины пакетов с китайскими семенами и не представить.

Во-первых, в первые месяцы пандемии коронавируса упоминания Китая вызвали ассоциации – не важно, рациональные или нет, – с новой заразой. Во-вторых, маленькие пакетики влетали в личное пространство каждого человека как раз тогда, когда большинство стали сверхчувствительными к своему окружению. А то, что происходило, было трудно объяснить, особенно в тот момент, когда так много страхов, которые когда-то казались надуманными, реализовались, или, по крайней мере, начали казались правдоподобными.

Эксперты всех мастей предупреждали: семена нельзя сажать, сжигать и даже выбрасывать в мусорное ведро, ведь они могут прорасти и распространиться на свалке. Пока не будет доказано обратное, они – угроза для сельского хозяйства США или даже всей экосистемы Северной Америки.

Разумеется, не обошлось без теорий заговора. Некоторые были уверены, что семена – это китайское биологическое оружие, с примесью вирусов или ядов. Другие – что они были созданы с помощью генетических манипуляций или нанотехнологий. Третьи – что все это операция по дискредитации Китая. Самая экзотическая версия: это никакие не семена, а лекарство от ковида, разработанное в Китае. Просто фармацевтическим гигантам выгодно наживаться на вакцинах, так что на рынок они чудодейственное средство не пустили.

Но прошел год — и ничего не случилось. Не выросли поля сорняков, никто не отравился. Пакетики просто постепенно переставали приходить, и в конце концов этот поток сошел на нет.

Сажайте, и вырастет

Кстати, впервые семена пришли не американцам, а англичанам.

Утром 5 июня женщина по имени Сью Вестердейл, живущая в маленьком городке на севере Британии, написала в Фейсбуке, что получила таинственный пакет семян из Китая, обозначенный на конверте как «серьги», и задалась вопросом, приходил ли такой кому-то еще. Железнодорожный рабочий на пенсии Джон Робертс, живущий в ста милях к югу, ответил, что на прошлой неделе он тоже получил семена. Позвонил в местную полицию, которая пришла и забрала их, сказав, что исследует, а затем сожгут семена. Последовали и другие истории.

Взять за дело решился Боб – муж Сью, которая одна из первых получила загадочный пакетик. Он раньше работал криминальным репортером, а теперь стал писателем-фрилансером. Поначалу, когда его жена рассказала ему о семенах, он не придал этому большого значения. Он привык к всевозможным пакетам, появляющимся в их доме; возможно, его жена просто забыла, что заказывала семена. Однако по прошествии нескольких недель Боб стал уделять рассказам благоверной больше внимания. Он прочитал, что пишут в интернете, и задался вопросом, кому может быть выгоден страх, который вселяют в людей семена на фоне пандемии.

Боб рассказал эту историю своему старому коллеге Ричарду Марсдену, который работает в Daily Mail. И 18 июля появилась небольшая заметка с заголовком «Садовникам прислали зловещие пакеты с семенами из Китая».

Семена наконец-то были исследованы. Это оказались бобы, дыни, огурцы, бархатцы, подсолнух, горох, чечевица, морковь, редис, капуста, декоративные травы, розы, ипомея и многие другие растения... В одном из пакетов нашлись четыре семени повилики – паразитического растения, которое может «забить» морковь и картофель, но ничего такого, что заставило бы Министерство сельского хозяйства трепетать.

Прорастить семена попытался пенсионер Дойл Креншоу. Он расчистил место на грядках, где сначала появились ярко-зеленые листья, затем оранжевые цветы, а после и какие-то странные фрукты, которые сначала казались зеленоватыми, но вскоре стали бледно-белыми.

«Я никогда не видел ничего похожего», - рассказывал Креншоу. Он отломил один фрукт, он пах сладко. Внук захотел попробовать, но заботливый дедушка не разрешил.

Позже загадочные фрукты, выращенные пенсионером, отправятся на экспертизу – окажется, что это всего-навсего китайские арбузы. А точнее, Benincasa hispida, виноградная лоза, плоды которой также называют восковой тыквой или зимней дыней.

Простая разгадка

А после подоспела и разгадка. На китайских маркетплейсах (те самые огромный онлайн-магазины, где представлены сразу тысячи продавцов) магазинам приходится несладко: высокая конкуренция и придирчивые покупатели.

Просто чтобы тебя показали в поиске потенциальному клиенту, нужно иметь высокий рейтинг. А откуда его взять, если про тебя никто не знает?

И ушлые торговцы нашли выход. Регистрировали на сайтах новых покупателей, заказывали от их имени у себя что-то дешевое и легкое (отсюда и семена) и отправляли это заграницу, тем, кто раньше что-то заказывал. Просто потому что их данные у того или иного магазина уже были.

Все эти ухищрения нужны, чтобы оставить себе с аккаунта подставного покупателя восторженный отзыв. Мол, отправил племяннице в Штаты, она в восторге, пять звезд. Кому ушла посылка, дело десятое — главное, магазин товар отгрузил, он доставлен, а покупатель доволен. И рейтинг растет.

Кстати, разгадка не одна. Значительная часть американцев... действительно заказывали семена. Осев на локдауне дома, они решили облагородить свою землю и заняться садом. Но в пандемийном бардаке посылки из Китая шли долго, так что сотни людей успели забыть о своем заказе. А тут и новости о «биологическом оружии» подоспели. Вот и все, что нужно, для массовой паники.