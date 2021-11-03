За восемь лет 7 миллионов волонтеров очистили 10 300 водоемов от Владивостока до Калининграда

СПРАВКА «КП»

Акция «Вода России» объединяет волонтеров со всей страны и проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Уже в этом году (январь - октябрь) прошло около 15 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 1 миллиона человек в 85 регионах страны. Волонтеры очистили более 24 тысяч километров береговой линии, количество собранного мусора по объему сопоставимо с вместимостью 15,2 тысячи «КамАЗов» (более 145 тысяч кубических метров).

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Александр КОЗЛОВ, министр природных ресурсов и экологии России:

Александр КОЗЛОВ

- Вода уже давно стала стратегическим ресурсом. Ключевая задача, которую мы решаем, - сохранить его для всех поколений в нашей стране. Это масштабная, комплексная и кропотливая ежедневная работа. Большой вклад в общее дело вносят волонтеры: более 10 300 водоемов очистили участники акции «Вода России» за восемь лет. Семь миллионов человек решили, что не могут оставаться в стороне, когда рядом с родным городом есть река или озеро с замусоренными берегами. Благодарю волонтеров за помощь, за неравнодушие, за гражданскую позицию!

Вячеслав ФЕТИСОВ, прославленный спортсмен, председатель Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике:

Вячеслав ФЕТИСОВ

- Вода - наше самое большое природное богатство. Недаром на площадке ООН вопрос дефицита и качества воды является одним из самых обсуждаемых. Сегодня экологическая осознанность общества вышла на совсем иной уровень. Климатические изменения диктуют нам новые правила поведения. К нам пришло понимание, что если мы не победим сами себя, свои дурные привычки, то проиграем битву за будущее наших детей и внуков. Мы можем вместе начать делать маленькие шаги к победе уже сегодня. Присоединяйтесь к экологической акции «Вода России».

Илья РАЗБАШ, директор Центра развития водохозяйственного комплекса России:

Илья РАЗБАШ

- Наша акция входит в состав нацпроекта «Экология». Речь идет о пятнадцати тысячах мероприятий в этом году по всей стране, во всех 85 субъектах Российской Федерации. Сохранять природу - наше общее дело, а участие каждого из нас и добрая воля в этом - бесценны. Экологическое волонтерство - один из самых интересных и доступных видов добровольческой деятельности, в результате которой наша страна становится чище.

Мы благодарны каждому участнику акции, потому что это действительно большое дело - просто выйти из дома, взять мешок, перчатки и убрать не за собой, а за теми людьми, которые, к сожалению, не соблюдают элементарных правил: мусор принес - забери его. Через наши акции мы стараемся формировать культуру бережного отношения к природе и водным объектам!

Валерий ТОКАРЕВ, космонавт, летчик-испытатель 1-го класса, Герой России:

Валерий ТОКАРЕВ

- Прекрасно, что есть такая акция - «Вода России»! Что может быть лучше - собраться с друзьями и встретить новых? На свежем воздухе, на природе, да еще и сделать благое дело. Молодцы! Я получил удовольствие и еще раз убедился, что все-таки у нас замечательная молодежь, которая намного больше нас думает об экологии, мы даже понятия такого, к сожалению, не имели. Правда, и не нарушали ее на обывательском уровне. Никто бумажку на улице никогда не бросал, не то что оставлял после отдыха на природе горы бутылок и банок.

Мы с Фондом «Чистые моря» вот уже два года подряд летаем в Арктику, проводим экологический проект по авиаучету белых медведей «Хозяин Арктики». И там мы не раз вынуждены были обсуждать тему мусора. Но это Арктика, там все сложнее и привозить, и увозить, и утилизировать. Но у нас-то с вами не такие суровые условия жизни, нам гораздо проще думать и делать все для сохранения чистоты и земли, и воды.

№ 1 - 22 мая

Саратовская область, г. Саратов, река Волга

Участники: более 2500 волонтеров

Результаты: 230 кубометров мусора (~40 «КамАЗов»)

Подробности: Волонтеры «Воды России» поработали сразу в 5 городах (Саратове, Казани, Самаре, Волгограде и Нижнем Новгороде) и 15 волжских регионах. Акция в Саратове стала первым ключевым мероприятием марафона и прошла при поддержке правительства и минприроды Саратовской области.

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, амбассадор акции «Вода России», взяла на себя роль мотиватора и идеологического лидера для собравшихся на очистку берегов великой русской реки волонтеров. Так, в Самаре с мешком для мусора воодушевлял своим примером собравшихся певец Миша Марфин, в Волгограде - актриса Анна Цуканова-Котт, в Казани - модель и королева красоты Алена Шишкова, в Нижнем Новгороде - звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова.

№ 2 - 27 мая

Санкт-Петербург, Финский залив, река Смоленка

Участники: почти 500 волонтеров

Результаты: более 10 кубометров мусора

Подробности: Как волонтеры «Воды России» отметили очередной день рождения города Санкт-Петербурга? Правильно! Ударной уборкой мусора вдоль реки Смоленка. Всего было очищено 2,3 км береговой линии в том месте, где река впадает в Финский залив. Примечательно, что в акции приняли участие гости Невского международного экологического конгресса, проходившего в эти же дни в Таврическом дворце, и студенты Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Сбор мусора был раздельным, поэтому удалось детально подсчитать: было собрано 130 килограммов стекла, 55 килограммов пластика и 35 килограммов металла.

№ 3 - 5 июня

Оренбургская область, г. Оренбург, река Урал

Участники: 5700 волонтеров

Результаты: 10 кубометров смешанного мусора, 80 кг пластика, 60 кг стекла и 250 кг металла

Подробности: Берега реки Урал убирали добровольцы сразу двух стран, что позволило придать именно этой акции статус международной. Урал - третья по протяженности река Европы. Ее длина - 2500 км. Она протекает и в России, и в Казахстане. Поэтому одновременно и в российском Оренбурге, и в казахстанском Нур-Султане экологические активисты вышли на уборку берегов реки. Азиатскую часть Урала расчищали 5 тысяч добровольцев, европейскую - более 700 человек. К волонтерам присоединялись и местные жители, каждому хотелось очистить берег реки от мусора. В финале акции был организован телемост, во время которого оренбуржцы и жители Нур-Султана поделились впечатлениями. На связь с волонтерами вышел также посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде и глава Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

№ 4 - 21 июня

Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, река Кубань

Участники: 460 волонтеров

Результаты: 310 килограммов стекла, 110 килограммов металла, 85 килограммов пластика и 10 кубометров смешанного мусора

Подробности: В Карачаево-Черкесии эковолонтеры собрали мусор на береговой линии протяженностью 2,5 километра на территории небольших поселений. Да, акция «Вода России» не только приходит в крупные города, но заглядывает даже в отдаленные уголки России. Участие в уборке приняли первый заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Хызыр Чеккуев и министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики Джашарбек Узденов. Волонтеры не только очистили берега реки Кубань, но и убрались рядом с целебным Красногорским нарзаном - лечебным источником, гидрогеологическим памятником природы регионального значения. Красногорский нарзан пользуется особой популярностью у населения и туристов, что приводит к повышенной антропогенной нагрузке. Для сохранения его в первозданном виде минприроды КЧР регулярно проводит уборки на данной территории. Акция позволит привлечь внимание к защите любимого жителями питьевого источника.

В рейтинге акции «Вода России» в 2019 году Карачаево-Черкесская Республика заняла 28-е место, в 2020 году - 6-е.

№ 5 - 24 июля

Челябинская область, озеро Тургояк

Участники: более 500 волонтеров

Результаты: 30 кубометров смешанного мусора, 378 кг металла и 209 кг пластика

Подробности: Челябинск, Миасс, Златоуст, Чебаркуль… Это не перекличка городов Южного Урала, а перечисление городов, откуда на берег озера Тургояк приехали волонтеры акции «Вода России». Тургояк - популярное место отдыха среди жителей Урала. Летом сюда приезжают тысячи людей, многие из них пока еще ленятся увозить с собой свой же мусор. Но эковолонтеры уверены, что ежегодной уборкой берегов и собственным примером они смогут научить туристов бережному отношению к природе. А пока со дна озера водолазы подняли 28 автомобильных покрышек, относящихся к отходам III - IV класса опасности. Колеса от легковушек до карьерных самосвалов «БелАЗ». Всего участники очистили берег протяженностью почти 4 км, убрав с него немало металла и пластика.

№ 6 - 7 августа

Московская область, г. Королев, река Клязьма

Участники: 518 волонтеров

Результаты: 20 кубометров смешанного мусора, 78 кг пластика, 115 кг стекла и 75 кг металла

Подробности: Уборку, прошедшую в наукограде Королеве, можно назвать необычной. Впервые вместе с волонтерами в ней приняли участие специальные гости - космонавт, летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Валерий Токарев, а также почетный полярник, почетный работник морского и речного флота, генеральный директор Фонда «Чистые моря» Василий Богословский.

№ 7 - 20 августа

Тульская область, Голубые озера (Кондуки)

Участники: почти 500 волонтеров

Результаты: более 50 кубометров смешанного мусора, 245 кг пластика, 150 кг стекла, 174 кг металла

Подробности: На берегах местных водоемов волонтеры «Воды России» обнаружили… более 100 бесхозных мангалов. И это, стоит отметить, абсолютный федеральный рекорд. Судя по всему, в Тульской области живут самые большие любители шашлыка в стране. Алгоритм их действий максимально понятен: купил мангал, пожарил на нем мясо и выбросил железяку. Действительно, зачем забирать ее с собой, если можно купить новую?..

№ 8 - 4-5 сентября

Республика Бурятия и Иркутская область, озеро Байкал

Участники: 460 волонтеров

Результаты: 50 кубометров мусора

Подробности: По бурятскому и иркутскому берегам озера Байкал прошла экологическая экспедиция под названием «Чистые берега Байкала», организованная в партнерстве Министерства природных ресурсов и экологии России и Российских железных дорог. Эта акция стала ярким примером корпоративного эковолонтерства, которое сейчас становится все более популярным в России. Активисты со всей страны очистили береговую линию протяженностью более 11 км. Данная конкретная акция проходила под названием «Чистые берега Байкала».

В первый же день экспедиции в Танхое было собрано 20 кубометров смешанного мусора, 170 кг пластика, 96 кг стекла и 112 кг металла.

Во второй день экспедиция работала на станциях Кругобайкальской железной дороги Слюдянка-2 и Старая Ангасолка. Добровольцы собрали 30 кубометров мусора и установили новые лавочки взамен поломанных. В Ангасолке волонтеры убрали склон, на котором около полувека была несанкционированная свалка. Необычными находками стали телевизор, магнитофон и радиомаяк.

№ 9 - 12 сентября

Республика Коми, г. Сыктывкар, река Вычегда

Участники: 456 волонтеров

Результаты: 5 кубометров смешанного мусора, 92 кг пластика, 138 кг стекла и 100 кг металла

Подробности: Благодаря акции 5 км берега реки Вычегда в районе Алешино стали намного чище. Волонтеры бывали здесь уже не раз. Каждый год, вооружившись перчатками и мешками, добровольцы убирают места отдыха жителей Сыктывкара. И по их оценке, ситуация меняется к лучшему, а это значит, что меняется и сознание людей. Большинство туристов понимают: принес мусор с собой - забери его. Наиболее активными волонтерами стали учащиеся школы № 7, Сыктывкарского лесного института, групп «Велопрогулки» и «Сделай город чище».

№ 10 - 29 сентября

Свердловская область, г. Екатеринбург, река Исеть

Участники: 468 волонтеров

Результаты: 10 кубометров мусора

Подробности: Это была не просто акция, а плоггинг-уборка, прошедшая на берегу реки Исеть. Плоггинг - забег на определенную дистанцию, совмещенный со сбором различного мусора. Уборка прошла в рамках автопробега «Чистая страна 2.0», который стартовал из Москвы и прошел уже через такие российские города, как Владимир, Нижний Новгород,

Саранск, Ульяновск, Самара, Набережные Челны, Камбарка, Уфа и Челябинск. Организатором автопробега является Ассоциация «Чистая страна». При поддержке Минприроды России мероприятие проводится второй раз. В этом году к проекту присоединились «Росзаповедцентр» и волонтеры акции «Вода России».

№ 11 - 1 октября

Краснодарский край, г. Краснодар, река Кубань

Участники: 472 волонтера

Результаты: более 15 кубометров смешанного мусора, 25 кг пластика, 52 кг стекла и 45 кг металла

Подробности: На берегу реки Кубань в микрорайоне Юбилейный эковолонтеры очистили береговую линию протяженностью 1,5 км. Отрадно, что экологическую инициативу поддержали и в администрации Западного внутригородского округа города, и в министерстве природных ресурсов Краснодарского края, и в Законодательном собрании, и среди городского населения. Все это лишний раз говорит о том, что вода касается каждого из нас.

№ 12 - 23 октября

Республика Дагестан, г. Махачкала, Каспийское море

Участники: 470 эковолонтеров

Результаты: более 12 кубометров смешанного мусора, 350 кг пластика, 230 кг стекла, 69 кг металла

Подробности: Махачкала приняла финальную эстафету всероссийской акции «Вода России» этого года. В торжественной церемонии открытия мероприятия приняли участие врио министра природных ресурсов и экологии Дагестана Марина Алиханова и врио министра по делам молодежи республики

Камил Саидов. Примечательно, что экологическую инициативу поддержало много студентов - Правовой академии, Института народного хозяйства, Дагестанского государственного университета и других вузов региона. Добровольцы очистили от мусора более километра побережья Каспийского моря в пригороде Махачкалы. К волонтерам присоединились и жители поселка Турали, близ которого шла уборка. Столь масштабные акции здесь редкость, поэтому местным жителям пришлось по душе приводить в порядок родную землю, показывая пример подрастающему поколению. А закончилось мероприятие традиционной кавказской лезгинкой.

СКАЗАНО

Олег БЕЛОЗЕРОВ, генеральный директор, председатель правления ОАО «Российские железные дороги»:

Олег БЕЛОЗЕРОВ

- Участвуя в акции «Чистые берега Байкала», мы вместе помогаем сохранить уникальный памятник природы и подаем хороший пример подрастающему поколению. Расположение объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в водоохранной зоне Байкала накладывает на РЖД особую ответственность. Поэтому мы активно содействуем сохранению экологического баланса Байкальской природной территории.

Юлия МИХАЛКОВА, актриса, телеведущая:

Юлия МИХАЛКОВА

- Невозможно сохранить чистоту водоемов, если эта цель не является частью жизни каждого из нас. Ведь человек на две трети состоит из воды. Вода - это жизнь. А чистая вода - здоровая и счастливая жизнь! Меня можно увидеть в перчатках и с мешком для мусора в руках на многих мероприятиях по очистке берегов. Кавказ, Крым, Байкал, Дальний Восток, Урал… Чистота воды касается всех, и мне хочется донести эту мысль до людей, которые еще не совсем понимают свою роль в экологическом спасении Земли. Это только на первый взгляд кажется, что проблема глобальна и один человек ничего изменить не сможет. На самом деле все просто, нужно начать с себя. Принес мусор - забери его с собой.

Елена СМИРНОВА, МГТУ им. Н. Э. Баумана, победитель конкурса волонтеров:

Елена СМИРНОВА

- Самое большое впечатление - это то, что действительно начинают очищаться берега. И самое главное, что «Вода России» привлекает местных жителей. Помню, мы провели со студентами акцию в деревне Троицкое (это на стыке Калужской, Московской и Тульской областей) по уборке территории вокруг церкви, построенной Екатериной Дашковой, сподвижницей Екатерины Великой. Прошло какое-то время, и мне позвонил глава местной администрации и рассказал, что деревенские жители последовали нашему примеру и вышли на очистку берегов местной реки от мусора. Это ли не результат?!

Егор СОТНИЧ, 11-летний волонтер из Бурятии:

Егор СОТНИЧ

- У нас рядом со школой в Улан-Удэ есть набережная Селенги. Туда часто приезжают отдыхающие, которые оставляют мусор. Три года назад я вместе с папой начал убирать этот берег. А чтобы люди понимали, что чистота воды касается каждого, завел видеоблог, в котором веду просветительскую работу. Селенга - это половина притока озера Байкал, а Байкал - не только национальное, но и мировое достояние. Не все это понимают, поэтому нужно объяснять и своим примером показывать бережное отношение к воде. Акция «Вода России» дает уникальную возможность на деле показывать людям, как нужно ценить нашу природу.