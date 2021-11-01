Анекдоты: Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством

Охотник на уток после осечки расстраивается.

Охотнику на медведей после осечки расстраиваться некогда.

* * *

Не надо оправдывать свой лишний вес «такой конституцией» - у нас у всех одна Конституция. Вы вообще ее читали, где там про вес?!

* * *

- Поздравляю, сразу видно, что ты женился! Прекрасно отглажена рубашка!

- О да! Это первое, чему меня жена научила.

* * *

- Я хочу развестись с женой,- говорит клиент адвокату.

- А по какой причине?

- Она дни и ночи шляется по барам и пивнушкам!

- Что, так много пьет?

- Да нет, меня ищет...

* * *

Если бы деньги росли на деревьях, то все бы любили осень.

* * *

Сын ссорится с родителями:

- Мне надоело постоянно быть с вами, всегда приходить вовремя! Я хочу романтики, свободы, пива, девчонок! Я ухожу, и не пытайтесь меня удержать!

Сын решительно идет к выходу. У двери его догоняет отец.

- Папа, я же сказал: не пытайтесь меня останавливать!

- Я не останавливаю, сынок. Я с тобой!

* * *

Те, кто считает, что вакцина изменит их ДНК и повлияет на мозг, должны рассматривать это как шанс.

* * *

Мало начать новую жизнь с понедельника.

Важно не закончить ее уже в среду.

* * *

- Шеф, а премия в этом году будет?

- Разве что Нобелевская...

* * *

- Ты куда собрался?

- На день рождения.

- Надень новую маску.

* * *

Петя понял, что папа не совсем космонавт, когда тот привез ему с Луны шахматы из хлебного мякиша.

* * *

Василий перед сексом немножко выпил, поэтому иногда отвлекался на пение.

* * *

- А давайте постараемся стать великой державой! Бросим пить, научимся уважать женщин и в конце концов прекратим воровать!

- Давайте, но не потеряем ли мы себя как нация?

* * *

- Я утром встаю, иду на пробежку, зарядку делаю, составляю список планов на день и только потом собираюсь на работу.

- А мне этого не надо... Я сразу уставшим просыпаюсь…