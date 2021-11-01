Анекдоты: Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством

Охотник на уток после осечки расстраивается.
Охотнику на медведей после осечки расстраиваться некогда.
* * *
Не надо оправдывать свой лишний вес «такой конституцией» - у нас у всех одна Конституция. Вы вообще ее читали, где там про вес?!
* * *
- Поздравляю, сразу видно, что ты женился! Прекрасно отглажена рубашка!
- О да! Это первое, чему меня жена научила.
* * *
- Я хочу развестись с женой,- говорит клиент адвокату.
- А по какой причине?
- Она дни и ночи шляется по барам и пивнушкам!
- Что, так много пьет?
- Да нет, меня ищет...
* * *
Если бы деньги росли на деревьях, то все бы любили осень.
* * *
Сын ссорится с родителями:
- Мне надоело постоянно быть с вами, всегда приходить вовремя! Я хочу романтики, свободы, пива, девчонок! Я ухожу, и не пытайтесь меня удержать!
Сын решительно идет к выходу. У двери его догоняет отец.
- Папа, я же сказал: не пытайтесь меня останавливать!
- Я не останавливаю, сынок. Я с тобой!
* * *
Те, кто считает, что вакцина изменит их ДНК и повлияет на мозг, должны рассматривать это как шанс.
* * *
Мало начать новую жизнь с понедельника.
Важно не закончить ее уже в среду.
* * *
- Шеф, а премия в этом году будет?
- Разве что Нобелевская...
* * *
- Ты куда собрался?
- На день рождения.
- Надень новую маску.
* * *
Петя понял, что папа не совсем космонавт, когда тот привез ему с Луны шахматы из хлебного мякиша.
* * *
Василий перед сексом немножко выпил, поэтому иногда отвлекался на пение.
* * *
- А давайте постараемся стать великой державой! Бросим пить, научимся уважать женщин и в конце концов прекратим воровать!
- Давайте, но не потеряем ли мы себя как нация?
* * *
- Я утром встаю, иду на пробежку, зарядку делаю, составляю список планов на день и только потом собираюсь на работу.
- А мне этого не надо... Я сразу уставшим просыпаюсь…