Фрукты ешь и здоровеешь! Но без мяса заболеешь

- А может, ну ее, эту травоядность? Фото: Shutterstock

Пока мир не погрузился в пандемию ковида, главными темами сайтов и журналов о здоровье было питание. Правильное и неправильное, для худеющих и толстеющих, прибавляющее годы и отнимающее их. И каждые несколько месяцев появлялось очередное исследование, которое опровергало то, во что свято верили пару лет назад.

Но, пожалуй, самые жаркие споры всегда шли между любителями мяса и верующими в оздоравливающую силу корешков и злаков. 1 ноября отмечается Международный день вегана, который решили сделать официальным праздником в 1994 году, когда свое 50-летие отмечало Веганское общество, основанное англичанином Дональдом Уотсоном.

Веганы - это не просто вегетарианцы, это строгие вегетарианцы, полностью отказавшиеся от животных продуктов не только в питании, но и в домашнем обиходе, одежде. Вы никогда не увидите у настоящего вегана кожаных перчаток или шляпки с пером, дома у них не найдете шерстяных пледов или шампуня, который тестировался на животных. Они отказываются даже от меда, считая его продуктом эксплуатации пчел. То есть основная идея веганства - не причини животным, братьям нашим меньшим, никакого вреда.

Сегодня, в их международный день, мы не будем затрагивать моральные аспекты, попробуем рассмотреть лишь физические - как растительный стиль питания влияет на здоровье и самочувствие веганов. Помогут нам в этом исследования различных лет и наш эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко.

Три очевидных плюса

Худеем

В 2015 году в американском журнале Академии питания и диетологии появился отчет, в котором ученые уверяли: люди, отказавшиеся от мяса, в среднем за месяц потеряли около 10 фунтов (около 4,5 кг). При этом и калорийность рациона, и физические нагрузки оставались прежними. Профессор Нил Барнард, автор исследования, уверял, что такие впечатляющие результаты - исключительно заслуга растительного рациона.

Комментарий диетолога:

- Если кто-то ставит себе цель - перейти исключительно на растительный рацион, и у него есть цель, да, это срабатывает. Но всегда стоит иметь в виду, что похудение - вовсе не главная цель веганства. Те же, кто «за компанию» решает отказаться от мяса или, например, выдержать пост на спор, могут не потерять, а, напротив, набрать вес. Попытки получить привычную сытость из еды приводят к тому, что мясо заменяется макаронами и хлебом в больших количествах.

Здоровая микробиота кишечника

Любимая тема ученых в последние несколько лет до пандемии (и сейчас постепенно интерес возрождается) - «умная» микробиота кишечника, которая способна не только оздоровить весь организм, но сделать нас чуть ли не мудрецами. Но если смотреть на вещи проще, то исследования, проведенные в 2014 году, реально показывают, что микрофлора кишечника у всеядных людей, вегетарианцев и веганов сильно различается. Причем у веганов больше защитных бактерий. То есть по идее и иммунитет крепче.

Комментарий диетолога:

- У вегана с переходом только на растительную пищу в кишечнике появляются бактерии-сапрофиты, которые перерабатывают поступающую вместе с пищей клетчатку. И учатся давать организму аналог животных белков. То есть мясоед зависит от поступления белка вместе с едой, а веган в первое время полагается на состояние микрофлоры в кишечнике. Со временем она действительно перестроится, оздоровится. Хотя сначала возможны вздутие живота, бурление, потому что кишечник и поджелудочная начнут перестраиваться на растительную пищу, и ферментов будет не хватать. Эта перестройка может затянуться на год или даже два. Все зависит от того, в каком состоянии человек пришел в веганство: если никогда не ел овощи-каши и предпочитал мясо, то перестройка, само собой, будет идти дольше. Но нельзя сказать, что веганы здоровее или что у них сильнее иммунная система. Все зависит от исходного состояния организма. Однако замечено, что дети-веганы болеют чаще, ведь они недополучают необходимые минералы и витамины, которые лучше усваиваются из животных продуктов.

Снижается риск развития рака кишечника

Всемирная организация здравоохранения довольно давно включила красное мясо, особенно жирные сорта, и копченые продукты в список потенциально канцерогенных веществ, вызывающих рак кишечника. То есть, отказавшись от мяса, веганы спасаются от одного из самых частых видов рака.

Комментарий диетолога:

- Действительно, у веганов куда реже наблюдается рак кишечника. Это вполне объяснимо: растительная пища содержит неперевариваемую клетчатку, которая служит профилактикой раковых опухолей кишечника. Но, увы, приверженность к растительной пище - это не гарантия от других видов рака. Например, у вегетарианцев и веганов в частности чаще бывает рак желудка на фоне гастритов. Они возникают на фоне употребления растительной пищи, которая не содержит буферных белков, нейтрализующих воздействие кислот на слизистую.

Важные минусы

Опасен для детей

И это неоспоримый факт: воинствующие веганы, с младенчества ограничивающие своих детей в животных белках (включая материнское молоко), поступают в корне неверно, негативно влияя на развитие мозга ребенка.

Комментарий диетолога:

- Да, строгое веганство опасно для детей, ведь животные белки - это важные строительные материалы для мышечной ткани, образования нейронных связей в мозге, то есть они жизненно необходимы для роста и полноценного развития детей. И если для себя родители делают выбор в пользу веганства, то навязывание ребенку своих пищевых привычек в этом случае может быть по-настоящему опасно.

Дефицит питательных веществ

Этот пункт вытекает из первого. И для взрослых при неправильно сбалансированном рационе он тоже может быть опасен. Именно в животных белках, и в мясе в частности, в максимальных количествах присутствуют витамины группы В и витамин D, йод, железо.

Комментарий диетолога:

- Безусловно, правильно выстроенный рацион вегана способен восполнить этот дефицит (например, если на столе ежедневно присутствует необходимое количество бобовых, а также орехи, фрукты, темно-зеленые овощи, цельнозерновые продукты и крупы). Да и количество белков можно дополучить из грибов. Но все это при разумном и правильно выстроенном рационе питания, а также, при необходимости, дополнительном приеме витаминов и БАДов.

Уменьшается набор мышечной массы

Если человек всерьез занимается спортом, то исчезновение животных белков из рациона может быть чревато, ведь он очень важен как для построения мышц, так и для формирования сердечно-сосудистых тканей. То есть при серьезных занятиях спортом это может привести к истощению.

Комментарий диетолога:

- Сейчас существует масса растительных белковых коктейлей, которые способны восполнить дефицит белка у спортсменов. Но, как и везде, в спорте и питании важно соблюдать баланс. Если правильно распределять свои силы, с любовью относиться к своему телу и прислушиваться к потребностям и советам профессиональных тренеров и диетологов, то и перекосов не будет.