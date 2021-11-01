Чистый воздух и 100 чистых прудов

В этом году стартовала программа по очистке озер и прудов в регионе.

Две соседки, Анна Николишина и Галина Васильева, этой осенью почти каждый день гуляют вокруг пруда. Идут неспешно, новостями делятся - у воды с уточками хорошо, спокойно, красиво.

- Это скорее новая привычка, - рассказывают женщины. - До нынешнего лета пруд был такой, что гулять на берегу даже не хотелось. Он весь камышами и тиной зарос, от воды несло. А теперь другое дело!

Пруд на улице Кантемира в Томилине был включен в губернаторскую программу «100 прудов и озер», которая стартовала весной нынешнего года. По ней в течение трех лет в Подмосковье расчистят сотню водоемов в муниципалитетах по всей области.

ЖИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ САМИ

Важный момент: за пруды, которые нужно почистить в первую очередь, голосуют сами жители Московской области - через портал «Добродел» (dobrodel.mosreg.ru). В прошлом году в голосовании за пруды приняли участие 10,8 тысячи человек, а в этом уже более 70 тысяч жителей Подмосковья.

С каждым из водоемов, который попал в программу, в этом году произошли настоящие метаморфозы. С помощью спецтехники доставали топляк и накопленный десятилетиями мусор, прибрежную зону освобождали от зарослей камыша, открывая доступ к воде. В ряде муниципалитетов в пруд запускали рыбу - на радость местным рыбакам. Там, где крупнее карася и плотвы ничего отродясь не водилось, теперь живут карпы и белый амур.

Кроме того, следом проводится и благоустройство берегов, преображение их в настоящие зоны отдыха. Где-то вокруг прудов появляются лавочки и фонари. Где-то часть берега просыпают песком, оборудуя полноценные пляжи.

В этом году работы прошли на 22 водоемах из запланированных ста - от Шаховской и Можайска до Щелкова с Павловским Посадом (общая площадь - 53 га). В планах на 2022-й еще 60 прудов. А в 2023 году почистят оставшиеся 18.

ПОЛИГОНОВ ТБО БОЛЬШЕ НЕТ

Но, конечно, самая масштабная, самая мощная подмосковная программа, связанная с экологией, - закрытие и рекультивация мусорных полигонов.

Еще в начале 2010-х в Подмосковье действовали 39 огромных свалок, в буквальном смысле отравлявших жизнь местным жителям. Там десятилетиями утрамбовывали мусор, происходили химические реакции, формировался свалочный газ - периодически он вырывался наружу, и тогда запах тухлых яиц несло на населенные пункты.

В конце прошлого года на территории Московской области был закрыт последний из 39 полигонов ТБО (твердых бытовых отходов). Мусор больше не закапывают в землю, его теперь везут на комплексы по переработке отходов (КПО) и возвращают вторсырье в оборот.

Впрочем, закрыть полигон, повесив на воротах замок, чтобы больше не принимать мусор, - это только первый этап работы. Дальше нужна рекультивация. Просто засыпать бывшую свалку землей, обнеся забором как «прокаженную территорию», неправильно. Благодаря современным технологиям в таких местах можно даже новые зоны отдыха формировать. Эта работа проводится в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

- Ликвидация накопленного вреда, рекультивация полигонов по федеральной программе «Чистая страна» - одно из ключевых направлений нашей работы, - говорит зампред правительства Московской области, министр экологии и природопользования Андрей Разин. - Подмосковье, безусловно, является лидером в этой сфере. Мы хотели, чтобы как можно больше людей увидели результат, когда на месте огромной кучи мусора возникает зеленый холм, который выглядит как естественная часть пейзажа.

В 2017 - 2021 годах были рекультивированы первые 13 полигонов. Сейчас работы идут на четырех объектах. Они будут закончены в 2022 году. Мы набрали хороший темп и уверенно двигаемся вперед.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Задача - к 2023 году снизить объем негативных выбросов на 10%

Один из главных аспектов работы по улучшению экологии - научиться понимать, чем мы дышим. Поэтому в июле 2019 года в Подмосковье была создана новая организация, ГКУ «Мос-

облэкомониторинг», которая производит постоянные замеры чистоты воздуха в разных муниципалитетах, анализирует их, выявляет источники загрязнения и способствует их устранению.

Один из источников данных - работа передвижных экологических лабораторий. Они проводят исследования состояния атмосферного воздуха по 20 загрязняющим веществам: оксид углерода (CO), оксид азота (NO), диоксид азота (NO2), аммиак (NH3) и так далее. Они за последние полтора года проехали по области в общей сложности более 52 тысяч км (это эквивалентно 1,3 расстояния пояса экватора). На нарушителей возбуждаются административные дела, их штрафуют на крупные суммы, они вносятся в Реестр объектов и источников негативного воздействия. Но штрафы не самоцель. Важно сделать воздух в Подмосковье чище. Поэтому выявленные незаконные источники выбросов демонтируют.

Кроме того, в 2020 году сразу в 9 городских округах установлены 65 постов наблюдения, которые проводят исследования состояния атмосферного воздуха в круглосуточном режиме. Еще 90 таких объектов заработают до конца 2021 года. Еще через год их должно быть уже в общей сложности более 300.

Благодаря этой масштабной работе к 2023 году планируется сократить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу региона на 10%.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор Московской области:

«Экология входит в тройку самых важных направлений. Потому что это прежде всего здоровье. Чистый воздух. Чистая вода. Чистый лес. Когда мы говорили о программе «Чистое Подмосковье», многие сомневались, потому что все это было перемешано еще с теми проблемами мусора. Сегодня все полигоны, свалки мы закрыли. Благодаря национальному проекту президента мы получили самое заметное финансирование по рекультивации полигонов. То есть они все будут облагорожены и будет сделана вся необходимая работа. На это потребуется еще год-два-три. Но совершенно точно мы эту проблему решим».