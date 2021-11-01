. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Честно признаем – многие надеялись на то, что наводнившие вчера улицы самых разных городов мира многочисленные эльфы и инопланетяне, черти и ведьмы, праздновавшие Хэллоуин, собрав положенную им конфетно-шоколадную дань, одним махом избавят мир от коронавируса, но этого не произошло. Так что продолжаем соблюдать положенные ограничения, вакцинироваться и следить за новостями.

Хэллоуин на улицах Нью-Йорка. Фото: Алексей ОСИПОВ

ФРГ

В Германии вырос показатель инфицирования населения. Эта тревожная тенденция наблюдается уже вторую неделю подряд. В стране все следят за еще одним показателем – коэффициентом загруженности клиник. Увы, он тоже вырос.

Израиль

На Святой земле темпы вакцинации в последние месяцы заметно снизились. Но израильский Минздрав озвучил невероятную и пока недостижимую для многих стран цифру – первую дозу вакцины против коронавируса получили 6230706 человек, т.е. 67% всего населения и 92% взрослых. Второй привито 61% населения, а 42% - третьей (бустерной) дозой.

Израильские чиновники и врачи говорят, что успехи могли бы быть и еще заметнее, если бы не угрозы, все чаще поступающие в адрес специалистов от противников вакцинации. Эксперты стали опасаться говорить со СМИ по поводу иммунизации, особенно в отношении детей, после того, как неизвестные стали угрожать жизни главы Службы национального здравоохранения Израиля Шарон Эльрон-Прайс. Правительство решило обеспечить охрану Эльрон-Прайс.

Италия

В Риме закончился саммит «Большой двадцатки». Одним из итогов встречи мировых лидеров стал пункт подписанного ими соглашения о борьбе с пандемией коронавируса. В частности, участники встречи договорились обеспечить общий доступ к вакцинам и лекарствам от COVID-19, а также сформировать единые стандарты для международных поездок и сертификатов о вакцинации.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 30 октября 2021 года:

Всего заболевших 246 665 862

Всего умерших 4 998 981

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 275 804 Умерших: 43 924

Всего:

Заболевших: 45 966 368 Умерших: 745 796

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 154 619 Умерших: 3 686

Всего:

Заболевших: 9 100 442 Умерших: 141 055

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 888 364 Умерших: 27 766

Всего:

Заболевших: 8 377 894 Умерших: 234 194

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 798 124 Умерших: 5 943

Всего:

Заболевших: 8 032 958 Умерших: 70 611

Индия

За последние 28 дней:

Заболевших: 459 397 Умерших: 9 369

Всего:

Заболевших: 34 273 300 Умерших 458 186

По данным Университета Джона Хопкинса.