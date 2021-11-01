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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Честно признаем – многие надеялись на то, что наводнившие вчера улицы самых разных городов мира многочисленные эльфы и инопланетяне, черти и ведьмы, праздновавшие Хэллоуин, собрав положенную им конфетно-шоколадную дань, одним махом избавят мир от коронавируса, но этого не произошло. Так что продолжаем соблюдать положенные ограничения, вакцинироваться и следить за новостями.
Хэллоуин на улицах Нью-Йорка.
Фото: Алексей ОСИПОВ
В Германии вырос показатель инфицирования населения. Эта тревожная тенденция наблюдается уже вторую неделю подряд. В стране все следят за еще одним показателем – коэффициентом загруженности клиник. Увы, он тоже вырос.
На Святой земле темпы вакцинации в последние месяцы заметно снизились. Но израильский Минздрав озвучил невероятную и пока недостижимую для многих стран цифру – первую дозу вакцины против коронавируса получили 6230706 человек, т.е. 67% всего населения и 92% взрослых. Второй привито 61% населения, а 42% - третьей (бустерной) дозой.
Израильские чиновники и врачи говорят, что успехи могли бы быть и еще заметнее, если бы не угрозы, все чаще поступающие в адрес специалистов от противников вакцинации. Эксперты стали опасаться говорить со СМИ по поводу иммунизации, особенно в отношении детей, после того, как неизвестные стали угрожать жизни главы Службы национального здравоохранения Израиля Шарон Эльрон-Прайс. Правительство решило обеспечить охрану Эльрон-Прайс.
В Риме закончился саммит «Большой двадцатки». Одним из итогов встречи мировых лидеров стал пункт подписанного ими соглашения о борьбе с пандемией коронавируса. В частности, участники встречи договорились обеспечить общий доступ к вакцинам и лекарствам от COVID-19, а также сформировать единые стандарты для международных поездок и сертификатов о вакцинации.
Данные на 30 октября 2021 года:
Всего заболевших 246 665 862
Всего умерших 4 998 981
США
За последние 28 дней:
Заболевших: 2 275 804 Умерших: 43 924
Всего:
Заболевших: 45 966 368 Умерших: 745 796
Великобритания
За последние 28 дней:
Заболевших: 1 154 619 Умерших: 3 686
Всего:
Заболевших: 9 100 442 Умерших: 141 055
Россия
За последние 28 дней:
Заболевших: 888 364 Умерших: 27 766
Всего:
Заболевших: 8 377 894 Умерших: 234 194
Турция
За последние 28 дней:
Заболевших: 798 124 Умерших: 5 943
Всего:
Заболевших: 8 032 958 Умерших: 70 611
Индия
За последние 28 дней:
Заболевших: 459 397 Умерших: 9 369
Всего:
Заболевших: 34 273 300 Умерших 458 186
По данным Университета Джона Хопкинса.