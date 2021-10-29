Экскурсионный маршрут

Поездка на экскурсию - это социализация, общение и предвкушение чего-то нового. Только дети предвкушают праздничную суматоху и новые впечатления, а педагоги и родители - связанную с этим головную боль.

Даже если все сложности с оформлением путевых листов и заказом автобуса уже позади, остается еще самое главное - съездить и вернуться назад, сохранив в целости и сохранности всех участников поездки и нервные клетки.

И, чтобы экскурсия прошла легко, стоит заранее проговорить с ее юными участниками все правила безопасности, от которых зависит успех поездки. Родителям и педагогам важно передать детям знания о том, как обеспечить свою безопасность в транспорте, который их перевозит до места экскурсии, а также во время пешеходных экскурсий.

Едем или идем

Первый серьезный момент - это транспорт. Не важно - выбираете ли вы автобус, личный автомобиль, метрополитен или идете пешком. Свои правила безопасности существуют везде.

Если экскурсия осуществляется на автобусе, необходимо уведомить о ней Госавтоинспекцию и взять с собой в поездку копию этого уведомления. Причем в случае когда автобусов три и более, Госавтоинспекция может назначить спецавтомобиль для сопровождения колонны.

Кроме того, организаторам следует обратить внимание на то, кого назначили водителем транспортного средства, осмотреть транспорт на предмет его состояния и наличия ремней безопасности, изучить, в каких случаях необходимо привлекать к участию в поездке медицинского работника и сопровождающих. Потому что в тех случаях, когда дело касается безопасности детей, лучше быть стопроцентно уверенным в том, что все сделано как надо!

Необходимая информация о грамотной и безопасной организации поездки на автобусах размещена на официальном сайте Госавтоинспекции в разделе «Перевозка детей». Там же находится специальный сервис - «Уведомление о перевозке групп детей», который позволяет быстро сформировать и направить электронное уведомление о предстоящей поездке.

В случае перевозки детей на личных автомобилях уведомлять Госавтоинспекцию не придется. Но это не отменяет соблюдения Правил дорожного движения и норм безопасного поведения на дороге. Ваши юные пассажиры должны размещаться в транспорте согласно требованиям к перевозке детей. Если им еще нет 12 лет, то на переднем сиденье им можно находиться только при наличии детского удерживающего устройства, соответствующего возрасту и весу ребенка. На заднем сиденье детей нужно перевозить, используя ремни безопасности автомобиля. Однако если ребенку не исполнилось 7 лет или если он недостаточно вырос, для того чтобы ремень надежно фиксировал его и не давил на шею или живот, родители должны воспользоваться автокреслом. Ведь главное не возраст, а соответствие всем требованиям безопасности.

Можно организовать поездку так, что удовольствие от нее получит каждый участник. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Что еще важно

Кстати, следует заранее проговорить с детьми и те пункты, которые в Правилах дорожного движения не прописаны, но также влияют на безопасность на дороге. Например, не стоит отвлекать водителя разговорами и просьбами в дороге. А родители должны учитывать, что ехать в ночное время или непогоду - лишний риск, которого тоже стоит избегать.

Кстати, это касается и пеших экскурсий, и поездок на общественном транспорте. Лучше, если все участники экскурсии будут проинструктированы, как следует себя вести: не отходить от группы и сопровождающих ее взрослых, не убегать вперед и не отставать, переходить проезжую часть дороги вместе с группой и строго на разрешающий зеленый сигнал светофора. Если нужно отлучиться - предупреждать сопровождающего, чтобы он знал, кто и где находится в каждый момент. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую сезону и погоде. Имеет смысл ребятам изучить перед поездкой правила для пассажиров, которые можно найти на официальном сайте движения юных инспекторов (юидроссии.рф).

Следует распределить обязанности между сопровождающими и детьми. Проговорить подробный маршрут. Все должны знать, кто с кем идет в паре, где можно будет остановиться, а где посетить туалетную комнату либо купить еду или воду.

Соблюдая эти простые, казалось бы, условия, можно организовать поездку так, что удовольствие от нее получит каждый участник. Так что не стоит жалеть времени на подготовку, и доброго всем пути.