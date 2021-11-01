Отказ от угля и триллион деревьев для планеты: Главные решения саммита "Большой двадцатки"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с ободряющим жестом на итоговой фотосессии саммита G20 в Риме. Фото: REUTERS

Встреча лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) проходила два дня 30-31 октября в Риме. Россию на ней представлял министр иностранных дел Сергей Лавров, Владимир Путин выступил по видеосвязи. Рассказываем о главных решениях, принятых главами ведущих стран мира.

НАЛОГИ ДЛЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Один из главных итогов форума — соглашение «Большой двадцатки» ввести минимальный глобальный налог для транснациональных корпораций. Это решение, которое министр финансов США Джанет Йеллен без ложной скромности назвала «историческим» позволит переломить нынешнюю ситуацию, когда крупнейшие компании мира ищут лазейки в самых экзотических странах ради наиболее комфортного налогового режима.

Министр финансов США Джанет Йеллен. Фото: REUTERS

Теперь транснациональные корпорации будут платить минимум 15% - причем в тех странах, где они реально ведут бизнес и получают доход, а не там, где «прописана» их штаб-квартира и зарегистрирован юридический адрес.

Ранее решение поддержали 136 стран мира, которые покрывают 90% ВВП всего мира.

ОТКАЗ ОТ УГЛЯ

Страны G20 договорились перестать финансировать строительство угольных электростанций в развивающихся странах. Причем это решение вступает в силу уже в этом году. Правда, про сами страны «двадцатки» в итоговом заявлении ни слова. Говорят, против ограничения для угольщиков выступили Россия и Турция.

При этом G20 по сути ничего не решил по вопросу о выбросах метана, который обсуждался в ходе форума. Никаких количественных показателей тут себе мировые лидеры не установили.

Вообще же климатическая часть итогового коммюнике во многом повторяет Парижское соглашение по климату 2015 года. Одна из главных его целей — не допустить, чтобы планета разогрелась больше, чем на полтора градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой.

УСИЛЕНИЕ РОЛИ ГАЗА

Принятые решения ускорят переход к альтернативным источникам энергии. Но пока длится переходный период, центральную роль для Европы будет играть газ. Таким образом высказалась исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель.

Ангела Меркель на саммите G20 в Риме. Фото: REUTERS

По ее словам, страны «двадцатки» также будут поддерживать использование газа в энергетике тех стран, которые откажутся от угля.

ТРИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ

Мировые лидеры договорились о высадке триллиона деревьев по всей планете в ближайшие 10 лет. Больше всего новых растений обещают высадить там, где экосистема больше всего пострадала от деятельности человечества.

НЕ ОПРАВДАЛ ОЖИДАНИЙ

Итоги саммита подвел генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, G20 не оправдал ожиданий:

- Я уезжаю из Рима с неоправданными надеждами. Но они хотя бы не похоронены окончательно.

Позже Гутерриш добавил:

- Нынешняя политика в области энергетики приведет к росту температуры на планете на 2,7 градуса. А это будет настоящая катастрофа.

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