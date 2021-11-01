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В мире1 ноября 2021 8:37

Взбешенная жительница Таиланда чуть не убила рабочих-высотников

Женщину возмутило отсутствие объявления о проведении работ
Юрий МАЙБОРОДА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Женщина не придумала ничего лучше, как обрезать страховочный трос одного из работников.

Женщина не придумала ничего лучше, как обрезать страховочный трос одного из работников.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительница тайского города Паккрет настолько вышла из себя из-за отсутствия объявления о проведении работ на фасаде многоэтажного дома, в котором она проживает, что чуть было не убила ни в чем не повинных рабочих.

Трое рабочих-высотников, выполнявших мелкий ремонт на внешней стене небоскреба, спускались с 32-го этажа здания, когда их заметила одна из жительниц дома. Возмутившись тем, что она не знала о проведении работ, женщина не придумала ничего лучше, как обрезать страховочный трос одного из работников, сообщает Associated Press.

Малярам пришлось прекратить спуск и срочно просить соседей неадекватной гражданки о помощи. В конце концов, рабочим удалось забраться на балкон и затащить туда же своего товарища, оставшегося без страховки.

Позже оказалось, что объявление о проведении работ было сделано заблаговременно, в полном соответствии с правилами, просто агрессивная жительница об этом не знала.

Рабочие обратились в полицию и написали заявление.

Вначале дама все отрицала, но под давлением улик (нашлась видеозапись инцидента) призналась, заявив, что не хотела убивать маляров, а намеревалась лишь напугать их.

Так или иначе, но ей придется предстать перед судом, и если ее признают виновной в покушении, следующие 20 лет она может провести за решеткой.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ