Взбешенная жительница Таиланда чуть не убила рабочих-высотников

Женщина не придумала ничего лучше, как обрезать страховочный трос одного из работников. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительница тайского города Паккрет настолько вышла из себя из-за отсутствия объявления о проведении работ на фасаде многоэтажного дома, в котором она проживает, что чуть было не убила ни в чем не повинных рабочих.

Трое рабочих-высотников, выполнявших мелкий ремонт на внешней стене небоскреба, спускались с 32-го этажа здания, когда их заметила одна из жительниц дома. Возмутившись тем, что она не знала о проведении работ, женщина не придумала ничего лучше, как обрезать страховочный трос одного из работников, сообщает Associated Press.

Малярам пришлось прекратить спуск и срочно просить соседей неадекватной гражданки о помощи. В конце концов, рабочим удалось забраться на балкон и затащить туда же своего товарища, оставшегося без страховки.

Позже оказалось, что объявление о проведении работ было сделано заблаговременно, в полном соответствии с правилами, просто агрессивная жительница об этом не знала.

Рабочие обратились в полицию и написали заявление.

Вначале дама все отрицала, но под давлением улик (нашлась видеозапись инцидента) призналась, заявив, что не хотела убивать маляров, а намеревалась лишь напугать их.

Так или иначе, но ей придется предстать перед судом, и если ее признают виновной в покушении, следующие 20 лет она может провести за решеткой.