Любовь прошла, верните миллионы: Израильский профессор подал в суд на бывшую любовницу

По заявлению профессора, буквально с первых же дней любовница начала его шантажировать и требовать все более дорогих подарков. Фото: Shutterstock

В Израиле известный профессор, чье имя пока не разглашается, подал в суд на свою бывшую любовницу с требованием вернуть ему деньги за подарки. По утверждению истца, за три года он потратил на женщину два миллиона шекелей (около 45 миллионов рублей).

Близкие отношения у профессора с одной из его коллег начались примерно три года назад. Поскольку и мужчина, и его пассия состояли в браках, связь ото всех скрывалась.

По заявлению профессора, буквально с первых же дней любовница начала его шантажировать и требовать все более дорогих подарков, угрожая всем рассказать об их отношениях. Целых три года мужчина, по его словам, терпел и платил, а потом не выдержал и заявил о разрыве.

Женщина слов на ветер не бросала и рассказала обо всем профессорской супруге. Та вначале решила простить мужа, но после того, как узнала, сколько денег муж унес из семейной казны «налево», взбеленилась и подала на развод. В результате профессор остался без жены, без любовницы и без денег.

Теперь он пытается вернуть хоть что-то и утверждает, что его экс-подруге не составит большого труда удовлетворить его требование, поскольку прекрасно осведомлен о ее доходах.

Ответчица уверяет, что никогда ничего не просила, любовник сам приносил ей подарки, а единственным ее желанием было любой ценой удержать любимого мужчину.