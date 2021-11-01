Генсек ООК остался недоволен результатами саммита «Большой двадцатки»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что не удовлетворен целями, поставленными участниками саммита «Большой двадцатки». По его мнению, принятые обязательства в области изменения климата недостаточно конкретны и амбициозны и теперь остается лишь ждать климатической конференции, которая уже начался в шотландском Глазго.

– Я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но, по крайней мере, они не похоронены. Вперед, в Глазго, чтобы сохранить цель в 1,5 градуса и выполнить обещания по финансированию и адаптации для людей и планеты, – написал Гутерриш на своей странице в Twitter.

В ходе встречи лидеры G20 приняли решение о прекращении финансирования строительства новых угольных электростанций за рубежом, однако никак не стали регламентировать работу имеющихся на территории своих стран.

Кроме того, на саммите не был подтвержден год, к которому страны должны достичь нулевого выброса парниковых газов. По мнению представителей стран-участниц G7, такой датой должен стать 2050 год. Достижение этой цели позволит удержать глобальное потепление на уровне 1,5 – по словам экспертов именно этот порог даст возможность сдержать ускорение экстремальных климатических явлений, таких как засухи, наводнения, ураганы и пр.

Вместе с тем, Китай, являющийся самым крупным в мире производителем парниковых газов, не взял на себя обязательств сократить до минимума выбросы к 2050 году, установив другой целевой срок – 2060 год. Его примеру последовала и Индия.

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