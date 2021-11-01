Мошенники обокрали художника-постановщика театра при продаже пеленального столика

Поняв, что ее обманули, Екатерина Джагарова сразу отправилась в полицию писать заявление. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В полицию обратилась 39-летняя художник-постановщик Екатерина Джагарова. Женщина рассказала оперативникам, что стала жертвой интернет-мошенников. Несколько дней назад Екатерина решила продать пеленальный столик на одной из крупнейших интернет-площадок по онлайн торговле. Женщина выставила объявление и стала ожидать покупателей. Вскоре с ней связалась девушка по имени Марина*, которая захотела приобрести столик Екатерины. Марину устроила цена и состояние вещи, она предложила оплатить товар прямо сейчас, банковской картой.

Покупательница убедила Екатерину, что для получения оплаты за столик, женщине необходимо перейти по ссылке, которую та скинула ей в мессенджер. Екатерина перешла по ссылке, где в специальных полях заполнила данные своей банковской карты и стала ждать перевода, однако вместо поступления средств, Екатерине пришло смс-сообщение о списании.

- Мошенница убедила 39-летнюю Екатерину Джагарову перейти по отправленной ей в мессенджер ссылке. Там женщина должна была ввести данные своей карты, якобы для того, чтобы покупатель смогла перевести ей деньги. Однако, после ввода всех данных своей карты, с ее счета произошло списание денежных средств. Ущерб от действий мошенников составил 10500 рублей. Поняв, что ее обманули, Екатерина Джагарова сразу отправилась в полицию писать заявление, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает мошенников.

Екатерина Джагарова - российский художник-постановщик театральных спектаклей, сценограф и продюсер. Автор инсталляции «Звуки лучизма», представленной во время «Ночи искусств» в Третьяковской галерее в 2013 году. Помимо работы в театре, Екатерина также принимала участие в работе над короткометражными и полнометражными российскими фильмами.