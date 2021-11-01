День вегана. Больше овощей – выше интеллект!

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Веганство является строгой формой вегетарианства. Если вегетарианцы допускают для себя употребление молока или яиц, то веганы питаются исключительно растительной пищей.

Официальная наука говорит о том, что для бесперебойной работы организму человека в равной степени необходимы как дары природы, так и продукты животного происхождения. Мясо, птица, рыба, морепродукты, молоко служат источниками белка, незаменимых аминокислот, кальция и других жизненно важных микроэлементов. Без них под ударом оказывается пищеварение, эндокринная система, костная и мышечная ткани.

Но в чем веганы правы, так это в том, что потребляют очень много овощей и фруктов. Эти продукты содержат большое количество антиоксидантов. А антиоксиданты ученые связывают с поддержанием когнитивных функций нашего мозга – то есть эти вещества отвечают за память, скорость восприятия, внимание, скорость обработки информации. Нарушение когнитивных функций считается переходным этапом к деменции (возрастному слабоумию), поэтому увеличение потребления фруктов и овощей на 100 граммов в день у лиц старше 65 лет приводит к снижению риска развития деменции приблизительно на 13%.

Поскольку доказана связь между потреблением фруктов и овощей и улучшением функций мозга, ешьте не менее 300 граммов овощей и 250 граммов фруктов в день. Лучше выбирать плоды разных видов и цветов. Помните, что при здоровом рационе из них должна состоять примерно половина вашей «суточной тарелки».

СПРАВОЧНО:

С 26 октября по 9 ноября Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию по качеству плодоовощной продукции и срокам годности. Специалисты ведомства дают разъяснения по правилам покупки и продажи плодоовощной продукции, условиям хранения и срокам годности, нормативным требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности, куда направить обращение потребителю в случае обнаружения некачественного продукта в магазине, а также рекомендации по правильному питанию.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555 49 43 (звонок бесплатный).

Операторы Единого консультационного центра принимают звонки круглосуточно. По отдельным вопросам звонки перенаправляются в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Консультации специалистами управлений проводятся в соответствии с режимом работы по будням (с 8:30 до 17:00).

Источник: здоровое – питание.рф