В Москве вновь стартовала акция помощи пожилым в пандемию

На сайте mosvolonter.ru открыт набор Волонтерского корпуса для участия в акции #МыВместе. Фото: Shutterstock

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Москва, как и вся страна, перешла сейчас в режим нерабочих дней. При этом жителей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические болезни, столичные власти просят оставаться дома. Им на помощь придут волонтеры.

Сегодня, 1 ноября, мэр Сергей Собянин побывал в Московском штабе Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и пообщался с волонтерами и представителями крупных торговых компаний.

«У нас около 3 миллионов пожилых людей находится в режиме самоизоляции, и, конечно же, им требуется постоянная помощь - и социальная, и психологическая, - сказал Собянин. - В городе работает горячая линия комплекса социальной защиты населения, который уже 1,5 года оказывает большую помощь для тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Но, конечно, очень важно, чтобы помимо государственных служб работали в этом направлении и общественные организации, все люди неравнодушные. И за это время в Москве сформировался целый отряд людей, которые оказывают помощь пожилым людям, инвалидам, людям с хроническими заболеваниями, которые находятся дома и которым опасно выходить в период пика заболеваний из дома».

Мэр поблагодарил всех, кто помогает нуждающимся горожанам. «Надеюсь, когда пандемия пройдет, наше сообщество, наше движение сохранит свой потенциал, свои активность, энергию для того, чтобы помогать людям», - отметил Собянин.

Напомним, акцию взаимопомощи #МыВместе запустили в разгар пандемии, в конце марта 2020 года. Ее проводят под эгидой Общероссийского народного фронта, Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» и Ассоциации волонтёрских центров. В Москве оператором акции стал Ресурсный центр «Мосволонтёр». На сайте mosvolonter.ru открыт набор Волонтерского корпуса для участия в акции. Пополнить ряды добровольцев могут граждане в возрасте от 18 до 59 лет, имеющие QR-код о прохождении вакцинации, переболевшие COVID не более полугода назад или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста.

Сегодня к акции готовы подключиться уже более 2,5 тысячи волонтеров.

ЧЕМ ПОМОГУТ

Пожилые люди могут оставлять заявки на доставку продуктов и лекарств по телефону горячей линии 8-800-200-34-11.

При необходимости они могут получить социальную помощь, позвонив на горячую линию Комплекса социального развития Москвы 8-495-870-45-09 (ежедневно с 8.00 до 21.00).

Жители с нарушением слуха могут оформить заявку на неголосовом сервисе Центр помощи «Говори Руками». Сообщения принимают в удобной им форме (текстовой или видео) в один из мессенджеров (WhatsАpp, Viber, Тelegram, Skype «GovoriRukami»), смс по телефону +7 (926) 870-44-44 или с помощью звонка в видеоформате. Дополнительно можно направить письменное сообщение или записать видеообращение на русском жестовом языке на электронную почту: GovoriRukami@mos.ru.

Кроме того, круглосуточно продолжает работать телефон неотложной психологической помощи 051 (+7 495 051 – при звонке с мобильного) и психологический онлайн-чат Don’t panic.

По заявке волонтеры выполняют такие услуги:

- покупка и доставка лекарств, продуктов и других товаров первой необходимости;

- выгул домашних животных;

- покупка и доставка корма для домашних животных;

- устройство домашнего животного;

- доставка твердого топлива для жилых и садовых домов;

- оформление соцвыплаты во время самоизоляции.

ЦИФРЫ

За время пандемии на горячую линию акции помощи:

- поступило 1,8 миллиона звонков;

- оформлено почти 560 тысяч заявок.

Пожилым людям оказано более 700 тысяч услуг.