МВД России наградило полицейских-героев: Вынесли ребенка из огня, спасли альпинистов и вызволили машины из ледяного плена

Два малыша и пятеро взрослых выжили на пожаре только потому, что сотрудники полиции оказались рядом.

Эти люди заходят в горящие дома, вызволяют из снежного плена замерзающих и оказывают помощь в горах. Они оказались рядом, когда уже не осталось надежды. Теперь сотрудники МВД России получают заслуженные награды.

БРОСИТЬСЯ В ОГОНЬ РАДИ ЛЮДЕЙ

Два малыша и пятеро взрослых выжили на пожаре только потому, что сотрудники полиции оказались рядом. Полицейские Наталья Демьянова, Анастасия Сальникова, Дмитрий Жидовинов и Виталий Рожков проходили мимо одного из домов в Туле, как увидели дым из квартиры на 7 этаже. Времени раздумывать нет, все действия доведены до автоматизма: сообщение в дежурную часть и сразу спасать людей. У двери в квартиру женщина пытается своими силами потушить пожар, сотрудники выводят её из дома и бросаются обратно в огонь пятилетним мальчиком, который остался в квартире. Ребенка выносят уже на руках. Всем четверым полицейским вручены медали «За спасение погибавших».

Полицейские Наталья Демьянова, Анастасия Сальникова, Дмитрий Жидовинов и Виталий Рожков проходили мимо одного из домов в Туле, как увидели дым из квартиры на 7 этаже.

Похожая ситуация произошла и в Подмосковье. Благодаря полицейскому Андрею Анохину остались живы мужчина-инвалид и его 10-летняя внучка. Сотрудник ДПС возвращался со службы и заметил дым из окна одной из квартир многоэтажки. Он попросил очевидцев вызывать пожарных и бросился спасать людей. Первым из квартиры полицейский вывез пожилого мужчину в инвалидном кресле и вернулся за его 10-летней внучкой. Этот подвиг был отмечен медалью МВД «За смелость во имя спасения».

Благодаря полицейскому Андрею Анохину остались живы мужчина-инвалид и его 10-летняя внучка. Фото: мвд.рф

Такие же медали получили и полицейские в Красноярском крае. Там полицейские спасли пятерых детей и их родителей. Сотрудники МВД поздно вечером возвращались домой и увидели охваченный пламенем двухэтажный дом. Уже горели два соседних здания. Сотрудники стали будить людей и выводить их на улицу. Всего они спасли от смерти восемь человек.

ВЫНЕСЛИ РАНЕНЫХ НА РУКАХ

А в Горах Карачаево-Черкессии четверо полицейских спасли двух альпинистов, которые попали под камнепад. Оба спортсмена получили серьезные травмы, один из них не мог двигаться. Сотрудники отряда спецназначения «Гром» Роман Артемьев, Даниил Иноземцев, Роман Тищенко и Михаил Фоминых тоже участвовали в соревнованиях, но когда коллегам понадобилась помощь, бросили всё и горными тропами, на носилках, которые сделали их подручных средств, вынесли пострадавших на руках. Они шли почти без отдыха пять часов. За этот героический поступок офицеры были награждены медалями «За смелость во имя спасения».

Дарбек Шукумов и Анатолий Корецкий. Фото: УМВД по Оренбургской области

БУРЯ - НЕ ПОВОД СЛОЖИТЬ РУКИ

В Оренбургской области сотрудники ДПС ценой собственного здоровья спасли из снежного плена застрявших на трассе людей.

23 февраля, на термометре 34 градуса мороза, ветер 25 метров в секунду. На пульт дежурного поступает сообщение, что на трассе произошла авария. На место происшествия отправляются Дарбек Шукумов и Анатолий Корецкий. Когда они приезжают на место, понимают, что надо не оформлять ДТП, а спасать застрявших из-за снежного бурана водителей и пассажиров. Шутка ли сказать - на трассе собралось больше 30 машин. Сотрудники сами шли впереди машин, указывая дорогу. И только после этого обратились за медицинской помощью — они получили обморожение. Оба полицейских получили заслуженную награду: их отметили медалями «За смелость во имя спасения».

Сергей Волошаненко

ИНСТИНКТ ПОМОГ СПАСТИ ДВОИХ ДЕТЕЙ

Даже в отпуске полицейский остается на службе. Это знает и майор полиции Сергей Волошаненко. Он отдыхал с семьей в Краснодарском крае. Ранним утром вместе с двухлетним сыном он пошел на пляж и вдруг заметил, что два ребенка, девочка и мальчик, отплывают все дальше от берега. Внезапно матрас перевернулся, и дети оказались в воде. Полицейский тут же бросился на помощь. Сначала вытащил на берег четырехлетнюю девочку, а потом бросился искать второго ребенка, который уже ушел под воду. Несколько раз Сергей нырял и наконец заметил мальчика на дне. Он вынес его на берег, оказал первую помощь. Наконец трехлетний малыш задышал, а потом и пришел в сознание. За героический поступок Сергей Волошаненко получил медаль «За смелость во имя спасения».