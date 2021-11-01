Как накажут пьяного папашу, забывшего двухлетнего сына в метро

В Москве в этом году всплеск новостей о брошенных детях. Фото: Shutterstock

В Москве в этом году всплеск новостей о брошенных детях. Чаще всего история трагично-прозаичная: женщина сложной судьбы из Средней Азии приезжает на заработки в российскую столицу. Рожает малыша, заворачивает его в пакет или кладет сверток в коробку. А затем выставляет на мусорку. Все как одна после этого становятся фигурантками уголовных дел за оставление в опасности, получают условку и живут дальше. Ребенка отдают в дом малютки.

История, которая случилась в московском метро 31 октября, напоминала криминальные сводки своим зачином. Только действующие лица и обстоятельства слегка изменились. Они казались еще более циничными.

Днем на станцию «Строгино» заходит мужик с коляской. В мобильной люльке катит двухлетнего сынишку. На москвиче черная легкая кофта — это важная деталь. Пассажир едет по «синей» ветке. Выходит на «Парке Победы» и оставляет коляску в вагоне. Через пару станций другие пассажиры замечают, что коляска то и дело норовит укатиться и боднуть кого-нибудь. Оглядываются по сторонам, чтобы сделать замечание родителям, и понимают: ребенок едет один.

Все это время малыш беззаботно посапывает. Коляску выкатывают на «Курской» и отдают сотрудникам службы безопасности метро. Полиция просматривает камеры: а там папашка уже в другой куртке — красной ветровке — выходит из подземки один.

Воображение рисует картину циничной попытки избавиться от ребенка. Тут и смена одежды, и метро, в котором можно быстро улизнуть и оказаться в другой части Москвы. Кажется, что малыша просто выбросили, очередной подкидыш в большом городе….

Через три часа у поста полиции в метро появился наш антагонист.

— Я это… в общем… ребенка потерял… С мужиками накатили, в голову дало, ноги сами до дома понесли. Куртка красная у меня с собой была. После выпивки раздухарился, вот и снял ее. А перед выходом из вагона снова надел, чтоб не потерять… — объяснил 44-летний москвич, которому явно не светит получить премию «Отец года».

Придя домой, он продолжил отходить от выпитого. И только потом схватился за голову. Сына-то нет. Отдавать ему ребенка полицейские не стали. Позвонили супруге. Мама потеряшки была на работе. Женщина забрала из участка непутевого мужа и сына.

На папаню составили протокол. Пока только административный — за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По статье штраф до 500 руб. Однако дело может обернуться и уголовным преследованием:

— Идет проверка, будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Бытовые условия семьи также проверит инспекция по делам несовершеннолетних.

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