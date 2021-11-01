Сергей Лавров напомнил Западу: «Бог создал всех равными»

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: REUTERS

ОБ ИДЕЕ ЗАПАДА ПРОВЕСТИ «САММИТ ЗА ДЕМОКРАТИЮ»

- Коллективный Запад, понимая, что его аргументы становятся все более уязвимыми, потому что проводимая им линия направлена на торможение объективных процессов формирования полицентричного мира в полном соответствии с Уставом ООН, считает более выгодным для себя выносить дискуссии по актуальным вопросам за рамки универсальных организаций, договариваться в своем кругу, где никто с ними не спорит...

В частности, продвигаются идеи «Саммита за демократию», который состоится в декабре по приглашению Президента США Дж.Байдена. Нас туда, конечно, никто не зовет. Китайцев тоже нет в списке приглашенных. Да и списка нет. Некоторые наши партнеры «шепчут нам на ухо», что им сказали готовиться, якобы скоро придет приглашение. На вопрос, что они будут там делать, отвечают, что они выступят онлайн, а потом будет распространено итоговое заявление. Можно ли его посмотреть? Отвечают, что покажут потом. Это «суверен» и все его «вассалы».

«Саммит за демократию» нацелен на то, чтобы разделить людей, страны на «демократические» и «недемократические». Более того, мои коллеги из одной уважаемой страны сказали мне, что из текста приглашения, которое они получили, они сделали вывод, что там приглашенные демократические страны тоже делятся на «полностью» и «условно» демократические. Думаю, это объясняется тем, что американцы хотят максимально обеспечить себе массовку, показать массовость своего движения, во главе которого стоит Вашингтон. Будет забавно посмотреть, кого конкретно и в каком качестве пригласили...

В этом проявляется их понимание серьезных процессов, разворачивающихся в мире в связи с формированием многосторонности, многополярности в том смысле, в котором задумал Бог, когда всех создал равными. Так говорится даже в американской конституции, но об этом забывают, когда дело касается геополитики.

ОПЯТЬ РАЗЫГРЫВАЮТ КАРТУ С ХИМИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ

- Притча во языцех – Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), где Технический секретариат (ТС) целиком «подмят» под себя гражданами западных стран и НАТО. Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО) предполагает выстраивание всей деятельности только на основе консенсуса. Но ТС послушно переносит грубейшие нарушения ОЗХО и берёт на исполнение решения западных стран, которые путем голосования (что никак не стыкуется с понятием Конвенции) их принимают и заявляют, что они являются частью обязанностей Секретариата...

Сейчас Запад дал «команду фас» Секретариату в отношении Сирии, где за последние годы было много «темных» дел, устраивались откровенные провокации. Мы выводили их на «чистую воду», проводили пресс-конференции в Гааге (где расположена штаб-квартира ОЗХО), в Нью-Йорке. Показывали, как Техническим секретариатом манипулируют с использованием деструктивных, поддерживающих экстремистов неправительственных структур, как «Белые каски».

Сергей Лавров: "«Саммит за демократию» нацелен на то, чтобы разделить людей, страны на «демократические» и «недемократические»". Фото: REUTERS

КТО НЕ ВЫПОЛНЯЕТ МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

- Когда мы сейчас разговариваем с нашими немецкими, французскими коллегами как с соавторами «нормандского формата» и Минских договоренностей от февраля 2015 г., они пытаются постоянно сохранять «конструктивную двусмысленность» в отношении того, кто же должен выполнять Минские соглашения. Говорим: какая там двусмысленность? Вот написано: Киев, Донецк и Луганск должны вступить в консультации и согласовать особый статус, амнистию, выборы под эгидой ОБСЕ. Там же всё это написано! Они отвечают, что понимают, кто там играет решающую роль. Отвечаем: мы не понимаем, кто там играет решающую роль, кроме тех, кого СБ ООН обязал выполнять то, под чем подписались...

Да, обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия.

Логика (у киевских властей) одна: Минские соглашение выполнять не надо и нельзя, потому что это разрушит Украину. Ничего не может быть дальше от истины. Минские соглашения были созданы в результате семнадцатичасовых переговоров ровно для того, чтобы сохранить территориальную целостность Украины. Потому что изначально республики (ДНР и ЛНР), провозгласив свою независимость, даже обижались на нас, когда мы начали их уговаривать найти им общий язык с Киевом... Российская Федерация в Минске убедила представителей Донецка и Луганска тоже поставить свои подписи под этим документом.

Обвинять нас в том, что мы разрушаем территориальную целостность Украины, – это нечистоплотно, непорядочно. Её разрушают те, кто пытается сделать из неё суперунитарное государство, с выхолощенными языками национальных меньшинств, прежде всего русским языком, с уничтоженным образованием на русском и на других языках. Это такой неонацистский подход к организации общества.

КИЕВ ПАЛЬЦЕМ НЕ ПОШЕВЕЛИЛ

- Сейчас нас пытаются «зазвать» и ссылаются на то, что Президент России В.В.Путин обещал организовать «нормандский формат» хотя бы на уровне министров. Мы не уходим от встреч. Но Президент России В.В.Путин, обещая, что он поручит поработать над этим процессом, сказал, что нам сначала только надо выполнить то, о чём договорились в декабре 2019 г. в Париже. Всё, что там было оговорено, должна была делать киевская власть. Она «пальцем не пошевелила» по «формуле Штайнмайера», по определению особого статуса Донбасса, по закреплению этого статуса на постоянной основе в законодательстве Украины и по вопросам безопасности.

Когда собирались в Париже на тот самый саммит в декабре 2019 г., был подготовлен проект документа. Первым пунктом этого документа было записано, что лидеры «нормандского формата» призывают к разведению войск, отводу тяжёлой техники вдоль всей линии соприкосновения. Президент В.А.Зеленский сказал, что он на это не может пойти, что «вдоль всей линии он не хочет, давайте только в трёх точках». Даже немцы и французы были немного ошарашены, потому что помощники президентов и канцлера накануне этого саммита согласовали текст. В итоге развели руками, согласились на размежевание в этих трёх точках, что до сих пор не выполняется Украиной.