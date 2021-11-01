Вопили на весь дом о помощи, но никто не пришел: Двух сестренок из Тувы убивали два часа, а потом выбросили в окно

Эта леденящая душу новость попала в новостные ленты рано утром в воскресенье, 31 октября: в тувинском Кызыле, во дворе одной из девятиэтажек обнаружены искалеченные – ломаные-переломанные - девочки. Фото: СК РФ

Писать про такое – руки не слушаются. А понять и переварить, что такой ужас может быть правдой, мозг отказывается напрочь. Эта леденящая душу новость попала в новостные ленты рано утром в воскресенье, 31 октября: в тувинском Кызыле, во дворе одной из девятиэтажек обнаружены искалеченные – ломаные-переломанные - девочки. Ни одного живого места. Одной 9 лет, второй 14. Младшая, когда их нашли, была уже мертва, старшая умерла в больнице. Девчушка, когда приехала «скорая» едва дышала, но шансы спасти ее были минимальны. Как сказали врачи, такие травмы несовместимы с жизнью.

Но правда, крупицы которой выяснялись в течение дня, оказалась еще страшнее.

Оказалось, что девочки – сестры. И их убили. Жестоко и ужасно. Вытолкнули из окна квартиры на 8 этаже. Это установили следователи СК, начавшие расследовать возбужденное по факту смерти сестренок уголовное дело по статье «Убийство двух или более малолетних лиц». И, согласно предварительным итогам экспертизы, проведенной криминалистами, часть травм дети получили еще до того, как упали с высоты. То есть, их, скорее всего, сильно избивали. Соседи подтвердили: в ту ночь из квартиры, где девочки жили с матерью, слышались крики, шум. Но, поскольку к скандалам за стеной в этом все привыкли, никто и не почесался постучаться в дверь, за которой кричали дети. Хот в полицию позвонили. Логика понятна, но невыносима: не лезь в чужую семью, сами разберутся.

- Я проснулась от хлопнувшей двери балкона и страшных криков, у меня окно было открыто. Пока пыталась сообразить, что происходит, буквально минута прошла, был сильный грохот, крики страшные, и потом все утихло на 3-4 минуты. Затем все повторилось, - рассказала «КП»-Красноярск» живущая в этом доме Ирина.

Выяснилось, что девочки жили с мамой и еще одной сестрой. У девятилетней девчушки была близняшка. Про семью эту говорят: мать не пила, но часто работала по ночам, оставляя младших на попечение старших. А девочки были предоставлены сами себе, ходили неопрятные. Соседи их жалели и подкармливали.

Соседи между собой обсуждают, что многие крики в ту ночь слышали, что кого-то бьют, но внимания особо не обратили, думали это алкаши в очередной раз водку не поделили.

Соседи подтвердили: в ту ночь из квартиры, где девочки жили с матерью, слышались крики, шум. Фото: СК РФ

Но нет, это били детей. Причем долго и методично – по словам соседей, порядка двух часов! Выжившей девочке повезло – скорее всего, она, пока истязали сестер, спряталась, боясь сделать лишний вдох. Сейчас ребенок находится в центре реабилитации. Ему нужна психологическая помощь

Но кто же избивал детей? Мать? Информация о ней, хоть и «не пила» – не самая радужная. С 2007 по 2016 год была судима 7(!) раз за умышленное причинение легкого вреда здоровью, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, хранение наркотиков, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, дезорганизацию деятельности колонии, в которой отбывала наказание, и грабеж. Кроме того, ее дети были определены в приемную семью. Видимо, пока как раз в то время, пока мамаша отсиживала срок.

- Но она самовольно забрала детей из приемной семьи, - добавила штрих к портрету мамы несчастных девочек вице-премьер тувинского правительства Елена Хардикова. - Есть вопрос и к сотрудникам МВД, под чьим контролем должен находиться человек, ранее находившийся в местах лишения свободы.

Тем не менее, под подозрение сыщиков попал другой человек, 23-летний житель Тес-Хемского района. Он жил в квартире с девочками и их матерью, арендуя здесь комнату.

Жильцы дома, в котором произошла трагедия подтверждают: парень точно жил к этой квартире.

- Он почти не выходил из дома. Его видели довольно редко, - говорят соседи.

Известно также, что за ним тоже числятся преступления. А за то, что он сбежал от полиции в самый разгар расследования совершенного им грабежа, этот человек был объявлен в федеральный розыск. Правоохранители искали его больше 2-х месяцев. И вот, задержали. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.