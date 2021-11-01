В Канаде отец семейства не разрешил 13-летней дочери сменить пол. Его отправили на полгода в тюрьму

Межпоколенческий конфликт из-за смены пола взялся решать суд в канадском Ванкувере. Фото: Shutterstock

Межпоколенческий конфликт из-за смены пола взялся решать суд в канадском Ванкувере. В 2019 году почтальон Роб Хугланд обнаружил, что в выпускном альбоме его 12-летняя дочь значится под мужским именем. Для отца это стало настоящим шоком. Хотя с официальной точки зрения все в порядке: по местному законодательству, родители не имеют права знать, какое имя использует их ребенок во время учебы в школе, пишет La Figaro.

Возмущенный происходящим, мужчина решил разобраться в этой истории и установил, что его дочь попала под влияние ЛГБТ-активистов, которые открыли ей глаза на то, что она... на самом деле мальчик! Кроме того, на самоидентификацию девочки повлияли беседы со школьным психологом. Именно он рекомендовал подростку не просто представляться парнем, но имитировать суицидальные наклонности для получения гормональной терапии и направил в эндокринологическое отделение больницы.

Отец возмутился и заявил, что его дочь родилась девочкой, поэтому он будет по-прежнему называть ее женским именем. Но окружающим консервативная позиция Хугланда не понравилась. На отца подали в суд.

Тогда два года назад Апелляционный суд Британской Колумбии признал мужчину виновным в семейном насилии. Слепая Фемида обязала главу семейства использовать в отношении дочери только местоимение мужского рода и называть ее мужским именем, а также прекратить попытки отговорить девочку от лечения, направленного на смену пола.

Но почтальон не сдавался. В своих интервью он в открытую продолжал заявлять, что его дочь находится в депрессии и переживает сложный период - переходный возраст, поэтому психологически неустойчива к влиянию и, более того, к гендерному переходу.

- Ее ДНК не изменить, несмотря на все происходящее, - утверждал Хугланд, добавляя, что будет выступать против любой терапии.

Но, как только дочери исполнилось 14 лет, она объявила отцу, что уже давно чувствует себя лесбиянкой (почему, если она на самом деле мальчик, не указывается), влюблена в двух учителей и как-то раз пыталась покончить с собой. На что рассчитывала она в тот момент, непонятно. Но для большей убедительности сообщила отцу, что теперь для лечения в больнице его согласие больше не требуется, поэтому она незамедлительно приступает к гормональной терапии, то есть физиологической смене пола. Кроме того, на гендерный переход дала согласие мать девочки.

В итоге, возмущенный таким публичным нарушением приговора, суд приговорил неуемного главу семейства к шести месяцам тюрьмы. Приговор был вынесен в марте этого года.

- Я не могу спокойно смотреть, как уничтожают совершенно здорового ребенка, - сказал Роб Хугланд.

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