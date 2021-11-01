Холодно и страшно: Кого и зачем Киев пытается шантажировать пустыми криками о "войне"

Россия как-то неправильно нападает на Украину. Уже восьмой год, если послушать Киев, идет русско-украинская война, а на Украине каждую неделю пугают грядущим "российским вторжением". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия как-то неправильно нападает на Украину. Уже восьмой год, если послушать Киев, идет русско-украинская война, а на Украине каждую неделю пугают грядущим "российским вторжением". Ладно бы, это делали всякие политики из "националистически-патриотического" лагеря или военные вроде министра обороны. Но уже и самые что ни на есть гражданские штафирки считают своим долгом заявить, что "Россия вот-вот то ли опять, то ли снова "нападет". На этот раз отличился глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

- Не будет физического транзита газа через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями, - поделился он своей тревогой в интервью Financial Times и заявил, что снижение транзитного потока и запуск российского газопровода в обход Незалежной делает Украину более уязвимой для агрессии "страны-агрессора". Даже странно, что такое по определению серьезное издание публикует интервью с Витренко. Ведь за транзит, по большому счету отвечает оператор ГТС Украины, а дело Витренко – добывать для родной страны газ и нефть. И отопительный сезон так и не запустили еще, как минимум, в половине украинских городов.

Нет, побудительные мотивы Витренко и страсти-мордасти в его исполнении понятны. И называются они коротко и просто - "Северный поток-2". Украина сейчас делает все, чтобы отложить, а еще лучше, совсем сорвать запуск газопровода в эксплуатацию. И готова на любую провокацию, в первую очередь, на Донбассе. Ничего так не желая, как военного ответа России. И пусть погибнут украинские военные, да хоть бригада, или Россия грохнет командный пункт (это еще лучше для Киева), главное, что можно будет поднять вселенский крик про "агрессию Москвы". А вот после запуска газопровода, как выразился один знакомый, провокации такого рода потеряют всякий смысл, потому что "фарш невозможно провернуть назад".

Между тем, у России нет никакого желания наносить какие-то удары по Украине или, тем более, куда-то вторгаться. Украина сама душит себя, безусловно, не без помощи со стороны тех, с кем по собственной же инициативе испортила отношения дальше некуда. Сколько всего вылил господин Зеленский на своего западного коллегу в Белоруссии: и президентом признавать отказался, и санкции против Белоруссии поддержал, и запретил покупать электроэнергию у Минска. Как, кстати, и у России. А когда припекло, то Киев кинулся закупать электроэнергию у Москвы и Минска и очень сильно удивился, что они не хотят ему ее продавать. Еще больше руководство Украины обиделось на отказ России продавать энергетические сорта угля для ТЭС и ТЭЦ. В результате стоимость электроэнергии в Незалежной уже в первый день ноября подскочила на 27%.

А тут еще "Газпром", как объявили на все той же Украине, снизил объем транзита газа с 86 миллионов кубометров газа в сутки до 57 миллионов кубов. И глава ГТСУ Сергей Макогон бьет тревогу, считая снижение транзита новым актом агрессии России. Он даже спешит наябедничать Европе, что такими темпами российский концерн "недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд. кубометров газа". До конца мая – это, конечно, очень угрожающе. В течение полугода…

Господа украинцы обманули сами себя, причем, в очередной раз. Как они радовались, когда зафиксировали в контракте принцип "качай или плати". Просто как дети. И что случилось? Почему теперь они недовольны? Ведь "Газпром", перекачивая 57 млн кубов в сутки, платит как за полноценный транзит 109, зафиксированных в контракте.

Оказывается, при таком объеме транзита у ГТС Украины возникают проблемы с поддержанием необходимого давления в трубе. А еще гораздо меньше можно отобрать из транзитного объема так называемого "виртуального реверса" для своих нужд. Тогда радовались, как обманули москалей, а сейчас плачут, что обманули их. Только их никто не обманывал, это все они сделали сами.

Но это, господа, не наши проблемы. А вам бы задаться маленьким вопросом – зачем России к вам вторгаться, тратить потом на тех, кто позиционирует себя врагом России, деньги, газ, электричество, продукты и т.д. У нас своих проблем хватает, которые надо решать. Вам бы, господа украинцы, впору задаться вопросом, что будет, если "Газпром" еще уменьшит объем транзита. И не за Европу вам надо волноваться и не за "Газпром", а за себя. Россия всегда выполняет свои обязательства по контрактам. Кстати, благодаря и вам, Европа в прошлом году законтрактовала у "Газпрома" меньшие, чем обычно объемы, рассчитывая на дешевый газ на спотовом рынке. А сейчас сама за это расплачивается.

Нам к вам вторгаться не надо. Достаточно просто перестать покупать у вас и продавать вам. И на этом Украина просто закончится. Нам, еще раз, не нужно никуда вторгаться. Вы там берите себя в плен сами.

Но на Украине, не стоит сомневаться, продолжат пугать себя и окружающих грядущим "вторжением России", полномасштабной войной и так далее. Это ведь так удобно – универсальный рецепт "а то Россия нападет", настолько, что стало мантрой для всех украинских сумасшедших, во власти и вне ее.