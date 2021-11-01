Сбер в свой день рождения приготовил для клиентов скидки и подарки

Клиентов Сбера в ноябре ждут многочисленные скидки и подарки. В этом году крупнейший банк страны отмечает юбилей – 180-летие со дня основания. За эти годы его клиентами стали миллионы россиян. В Зеленый день (день рождения банка) для них станут доступны специальные предложения и акции, получить которые можно даже не выходя из дома. Так, например, клиенты СберМаркета получат 20% от суммы заказа бонусами СберСпасибо.

При заказе 11 12 ноября в СберМаркете владельцы банковских карт Сбербанка с подключенной программой Спасибо получат 20% от суммы заказа бонусами СберСпасибо, но не больше 1000 за каждый заказ. Накопленные бонусы покупатели смогут вновь использовать при заказе в СберМаркете: они позволяют получить скидку на заказ - до 99% от суммы (акция действует с 10 ноября по 10 декабря).

СберМаркет – крупнейший федеральный сервис по доставке продуктов и товаров первой необходимости, работающий в 83 регионах России, от Калининграда до Владивостока. Его партнерами являются более 80 федеральных и региональных торговых сетей, включая таких ретейлеров, как METRO, «Ашан», «Лента», «Магнит» и другие торговые сети. С октября этого года СберМаркет приступил к доставке безрецептурных лекарств из аптечных сетей (эта услуга доступна в Москве и Санкт-Петербурге).

Еще один сюрприз ждет зрителей мультимедийного сервиса Okko. В честь дня рождения Сбера онлайн-кинотеатр бесплатно покажет фильмы и сериалы. Okko откроет подписчикам СберПрайм и СберПрайм+ доступ к контенту, который прежде можно было посмотреть только по транзакционной модели. Прим этом дополнительно ничего платить не придется. 11 и 12 ноября обладатели подписок СберПрайм и СберПрайм+ смогут бесплатно выбрать и посмотреть любые фильмы и сериалы, образовательные и развлекательные программы – в списке более двух тысяч наименований. Просмотр самых последних новинок и кинохитов, не включенных в акцию, можно будет приобрести в обмен на бонусы от СберСпасибо (до 99% от стоимости покупки). Для доступа к фильмам и сериалам подписчикам СберПрайм и СберПрайм+ необходимо войти в Оkko по СберID 11 и 12 ноября.

И это далеко не все подарки для клиентов: подробную информацию о скидках и акциях можно будет узнать 11 и 12 ноября на сайте www.sber.ru/greenday. Свои предложения представят и другие сервисы и компании экосистемы - СберМегаМаркет, SberDevices, СберСтрахование, СберИнвестиции. Кроме того, 10 ноября Сбер объявит о специальных банковских предложениях. Они будут распространяться на вклады, потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, а также другие продукты банка.