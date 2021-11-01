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Общество1 ноября 2021 20:00

«Увеличились в среднем на 11,1%»: эксперт оценил доходы российских пенсионеров в 2021 году

С учетом «президентской» выплаты в 10 тысяч рублей средний доход пенсионеров в этом году увеличился на 11,1%
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
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По российским законам индексация пенсий должна быть не ниже уровня инфляции за предыдущий год

По российским законам индексация пенсий должна быть не ниже уровня инфляции за предыдущий год

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пенсионные выплаты неработающих пенсионеров в России в нынешнем году выросли на 11,1%. Такие расчеты озвучил нам Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве РФ.

Однако Росстат обнародовал другую информацию – по данным статистического ведомства, реальные пенсии российских пенсионеров уже несколько месяцев снижаются. Такой вывод можно сделать из свежего доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».

Откуда такое расхождение? Для начала давайте разберемся, что это за термин такой - реальная пенсия. Слово «реальная» означает, что пенсия скорректирована на размер инфляции. Грубо говоря, если пенсия выросла на 6%, а цены поднялись на 6,5%, то реальная пенсия снизилась на 0,5%. Примерно этот процесс, по данным Росстата, и происходит сейчас в России.

Правда, тут есть одно важное «но»: как сообщает сам же Росстат, в этих данных не учитывается «президентская» выплата в 10 тысяч рублей. Напомним, в сентябре ее получили и работающие, и неработающие пенсионеры.

Напомним, по российским законам индексация пенсий должна быть не ниже уровня инфляции за предыдущий год.

- С 1 января 2021 года пенсии были проиндексированы на 6,3% (инфляция в 2020-м составила 4,9%, - Ред.). Но в нынешнем году расчетная инфляция, по данным Центрального банка и Минэкономразвития, будет в пределах 7,5%, - говорит Александр Сафонов. - Получается, индексация оказалась ниже уровня инфляции, который наблюдается сейчас в России. Но здесь необходимо учесть один важный момент. Если принять во внимание единоразовую выплату в 10 тысяч рублей, то средний уровень индексации пенсии неработающим пенсионерам составит 11,1%. Это выше инфляции.

Есть и другие льготы, которые получают российские пенсионеры. И они тоже не попадают в официальную статистику.

- В субъектах федерации пенсионерам предоставляются определенные льготы - скидки на оплату услуг ЖКХ, бесплатный проезд и т. д. Поскольку это происходит в натуральном выражении, в форме услуг, то Росстат это не учитывает.

Так что дело исключительно в методике. И если бы она учитывала настоящие доходы пенсионеров с учетом разовых выплат, то и данные Росстата были бы совершенно другими.

Экономика: ДЕНЕЖКИ