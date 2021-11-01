В Америке хотят, чтобы русские защитили их от нападения инопланетян

Россия и Китай не будут помогать Штатам, когда их атакуют внеземные цивилизации Фото: Shutterstock

В США строят планы на грядущее вторжение инопланетян. Причем это не какая-то научная фантастика, а текст видного журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Томаса Фридмана, которые опубликовали в The New York Times. Вывод, к которому приходит Фридман — Россия и Китай не будут помогать Штатам, когда их атакуют внеземные цивилизации.

Автор вспоминает разговор, состоявшийся в самом начале потепления отношения США и СССР в 1985 году. Тогда Михаил Горбачев и Рональд Рейган встретились на берегу Женевского озера, и хозяин Белого дома неожиданно спросил: «Михаил, а вы нам помогли бы, если бы на США внезапно напали из космоса?» Генсека вопрос не застал врасплох, и он ответил: «Конечно!» Рейган тоже пообещал свою поддержку, если бы инопланетяне вздумали штурмовать Советский Союз.

Однако Фридман начинает делать далеко идущие выводы. Правда вместо пришельцев в качестве глобального врага выступает изменение климата, и «в отличие от космических пришельцев, договориться с матерью-природой не выйдет». И тут следует изящный ход: раз ни президент России Владимир Путин, ни лидер Китая Си Цзиньпин не приехали на климатический саммит в Глазго, который открылся на днях, то и на судьбы Земли им наплевать.

Например, КНР шантажирует американцев: мы снизим выбросы вредных веществ в воздух, но только если вы позволите нам безнаказанно летать над Тайванем и делать что хотим в Гонконге.

Как вернуть США моральное лидерство в таких условиях? Ответ колумниста The New York Times прост - бросить вызов Китаю и России в области создания инструментов экологической устойчивости, чтобы человечество «не превратилось в неудачный биологический эксперимент». Для этого надо сделать главной отраслью нового мира транспорт, электростанции и дома с нулевым выбросом углерода.

Автор предлагает идеальную картину мира: «вместо гонки вооружений или гонки за космос нам необходима гонка за Землю», то есть «соперничество великих держав, кто быстрее создаст устойчивый мир с нулевыми выбросами углерода ради процветания всего человечества».

Кстати, Россию Фридман уже списал, так как она пока не демонстрирует желания бороться за «зеленый мир», а вот в КНР автор еще верит. Хотя Пекин и использует много угля, но «при этом строит огромное количество солнечных, ветровых, гидро- и атомных электростанций». Так что китайцы якобы уже участвуют в этой «гонке за Землю». «Однако, если США и КНР замешкаются или отвлекутся, нам останется лишь пожелать, чтобы нас и впрямь похитили космические пришельцы», - резюмирует политолог.