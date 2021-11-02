Анекдоты: Народные приметы. Если утром вы встали с левой ноги, то день пройдет хорошо. Если с правой ноги - то еще лучше. А если вы вообще не можете встать, то хорошо было вчера

- Как зовут вашу очаровательную вторую половинку?
- Это не половинка, а треть. Жена в командировке.
* * *
Три часа ночи. Муж с женой спят. Вдруг звонок в дверь. Муж, матерясь, идет открывать. На пороге стоит мужик, очевидно, поддатый:
- Друг, пойдем со мной, тут рядом, поможешь меня толкануть.
- Ты, мужик, офигел? Три часа ночи. Иди кого-нибудь другого проси.
Муж ложится опять в постель. Жена спрашивает, кто приходил.
- Да какой-то козел застрял, просил его толкнуть. Я его послал.
- Ты просто зверюга какой-то. Помнишь, как у нас мотор заглох, да под дождем, и нас какой-то парень целый час толкал? Ты что, человека выручить не можешь?
Муж, опять матерясь, вылезает из постели, одевается. Выходит во двор в полной темноте. Кричит:
- Мужик! Ты где?
Из темноты:
- Здесь я! Иди сюда!
- Да где здесь?
- Ну здесь, на качелях!
* * *
- Ты своему ребенку какие на ночь сказки читаешь?
- Добрые ,чтобы он побыстрее уснул. А ты?
- Страшные, чтобы он больше не просил почитать.
* * *
Попадает мужик в рай. Кайфует там. Все хорошо: люди, еда, даже женщины. И спрашивает он архангела:
- А можно одним глазком на ад взглянуть?
Ему дают посмотреть, а там ровно все то же самое, включая ландшафт, но люди почему-то плачут и страдают.
- Почему они все такие несчастные? - спрашивает удивленный мужик.
- Да просто они думают, что в раю лучше.
* * *
Муж всегда поддерживает меня в любых начинаниях.
Он так и говорит:
- Делай что хочешь, только отвали!!!
* * *
Занимательная география.
Знаете ли вы, что Республика Кабо-Верде обязана своим названием Ольге Кабо, Джузеппе Верди и Мамину-Сибиряку - от последнего взяли дефис из фамилии.
* * *
- Прикинь, она столько тратит на шмотки…
- Ну и что? Зачем ты чужие деньги считаешь?
- Я вообще-то свои считаю.
* * *
Встречаются два одесских адвоката.
- Борис Моисеевич, как поживаете? Как работа?
- Ну что тебе сказать, Миша? Насилуют, грабят, убивают... Таки жить можно!