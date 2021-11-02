Анекдоты: Народные приметы. Если утром вы встали с левой ноги, то день пройдет хорошо. Если с правой ноги - то еще лучше. А если вы вообще не можете встать, то хорошо было вчера

- Как зовут вашу очаровательную вторую половинку?

- Это не половинка, а треть. Жена в командировке.

* * *

Три часа ночи. Муж с женой спят. Вдруг звонок в дверь. Муж, матерясь, идет открывать. На пороге стоит мужик, очевидно, поддатый:

- Друг, пойдем со мной, тут рядом, поможешь меня толкануть.

- Ты, мужик, офигел? Три часа ночи. Иди кого-нибудь другого проси.

Муж ложится опять в постель. Жена спрашивает, кто приходил.

- Да какой-то козел застрял, просил его толкнуть. Я его послал.

- Ты просто зверюга какой-то. Помнишь, как у нас мотор заглох, да под дождем, и нас какой-то парень целый час толкал? Ты что, человека выручить не можешь?

Муж, опять матерясь, вылезает из постели, одевается. Выходит во двор в полной темноте. Кричит:

- Мужик! Ты где?

Из темноты:

- Здесь я! Иди сюда!

- Да где здесь?

- Ну здесь, на качелях!

* * *

- Ты своему ребенку какие на ночь сказки читаешь?

- Добрые ,чтобы он побыстрее уснул. А ты?

- Страшные, чтобы он больше не просил почитать.

* * *

Попадает мужик в рай. Кайфует там. Все хорошо: люди, еда, даже женщины. И спрашивает он архангела:

- А можно одним глазком на ад взглянуть?

Ему дают посмотреть, а там ровно все то же самое, включая ландшафт, но люди почему-то плачут и страдают.

- Почему они все такие несчастные? - спрашивает удивленный мужик.

- Да просто они думают, что в раю лучше.

* * *

Муж всегда поддерживает меня в любых начинаниях.

Он так и говорит:

- Делай что хочешь, только отвали!!!

* * *

Занимательная география.

Знаете ли вы, что Республика Кабо-Верде обязана своим названием Ольге Кабо, Джузеппе Верди и Мамину-Сибиряку - от последнего взяли дефис из фамилии.

* * *

- Прикинь, она столько тратит на шмотки…

- Ну и что? Зачем ты чужие деньги считаешь?

- Я вообще-то свои считаю.

* * *

Встречаются два одесских адвоката.

- Борис Моисеевич, как поживаете? Как работа?

- Ну что тебе сказать, Миша? Насилуют, грабят, убивают... Таки жить можно!