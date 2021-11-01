Не виноватый я! Лось сам пришел...

В том самом лесу, где гулял депутат, следователи наутро нашли карабин с ночным прицелом, патроны и охотбилет на имя Рашкина

Настоящий политик - мастер отрицать очевидное и утверждать невероятное. В последний месяц депутат Госдумы коммунист Валерий Рашкин доказывал это так виртуозно, что, наверное, уже заслужил именную доску в Охотном Ряду. Новая история, в которую наступил народный избранник, получилась настолько жирной, что невозможно было удержаться и не написать пьесу про удивительные похождения политика-бунтаря.

А скоро, наверное, про Рашкина и кино снимут.

АКТ ПЕРВЫЙ: МИКРОМИТИНГ

20 сентября, после выборов в Госдуму, коммунисты провели в центре Москвы, под Пушкиным, несогласованный митинг. На нем солировал Рашкин.

- Мы эти выборы не признаем! - грозно громыхал он, поскольку выборы по своему одномандатному округу в Москве проиграл.

Если бы на Пушку тогда пришло не 200 человек, а побольше, клятвы политика звучали бы солиднее. Но не вышло.

АКТ ВТОРОЙ: ТЕ ЖЕ В ДУМЕ

Валерий Рашкин уже в коридорах Госдумы. Сразу видно - настоящий человек слова. Раз выборы не признал, можно идти в парламент, даже проиграв. Партия провела его по своему списку.

Ведь Дума без такого яркого депутата много бы потеряла. Например, когда принимался закон, ужесточающий наказание за пьяную езду, Рашкин заявил: «Я считаю, вождение в нетрезвом виде подобно эффекту атомной бомбы!»

АКТ ТРЕТИЙ: СЛУЧАЙ В ЛЕСУ

А в самом конце октября с Рашкиным случился досадный конфуз. Никогда не было такого нелепого стечения обстоятельств, и вот опять.

Во время «региональной недели» в Думе - это когда депутаты идут в народ и встречаются с избирателями своих округов - Валерий задумал съездить в глушь, в Саратовскую область, где начинал свой путь в большую политику. И поздним вечером, когда стемнело, решил прогуляться в лесу. Один.

Рашкин шел меж деревьев у Лысых Гор (поселок такой) и много думал, а потом наткнулся на свежую тушу лося, убитого неизвестными. Депутат, как честный человек, решил сообщить об этом властям. Валерий ночью в лесу быстро нашел друга с машиной, разделал несчастное животное ножом, найденным рядом с сохатым, погрузил мясо в багажник и отправился к ближайшему представителю власти (такую версию событий на полном серьезе рассказал сам депутат).

Но вот же недоразумение: власти первыми обнаружили в лесу народного избранника.

- Вы нашли тушу лося и не сообщили об этом, зная, что это незаконно, - начал охотинспектор.

- Сейчас сообщим, сообщим, - ответил Рашкин.

- Уже поздно, уже мы будем сообщать. У вас точно все нормально? У вас походка неуверенная. Не выпивали?

- Нет-нет.

- Ну все, пока можете в машину присесть, если хотите.

В трезвость Рашкина придется верить на слово: от медосвидетельствования депутат отказался. «Сфальсифицировать результаты можно элементарно, поэтому не стал с ними связываться», - объяснил он.

Цепь трагических случайностей на этом не закончилась. В том самом лесу, где гулял депутат, следователи наутро нашли карабин с ночным прицелом, патроны и охотбилет на имя Рашкина.

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ: ДИССИДЕНТ?

В компартии серьезно отнеслись к залету своего депутата. В обстоятельствах разбирается человек, возглавляющий в партии «комиссию по борьбе против политических репрессий»!

После такого захода с козырей можно ждать и нового несогласованного митинга. В защиту любителей ночных прогулок в лесу.

Ведь за убийство лося в запрещенном для охоты месте (групповое браконьерство) грозит до 5 лет заключения и 1 миллион рублей штрафа.

Но пока сделать Рашкину ничего нельзя: у него депутатская неприкосновенность. Снять ее можно лишь после обращения генпрокурора и голосования всей Госдумой. Это быстро не случится: «региональная неделя» еще не закончилась. Депутаты вернутся в Москву лишь 9 ноября. У них пока встречи с людьми. И лосями.

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