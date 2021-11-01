Наталья Поклонская: Мне комфортно и в мундире, и в платье

Наталья Поклонская по праву считается одной из самых красивых женщин-политиков страны. Теперь она еще и дипломат. Фото: instagram.com/nv_poklonskaya

Главные цитаты из интервью Натальи Поклонской агентству РИА Новости.

«ИСКУССТВО ОБУЗДЫВАТЬ СИЛУ»

«Планирую прибыть в Кабо-Верде в середине ноября».

«Заранее готовилась к этой работе. Заканчиваю обучение в Дипакадемии МИД России на кафедре международной безопасности. Работа дипломатов часто предполагает работу вдали от Родины. Я к этому была готова».

«Мне нравится изучать языки. Люблю древние: древнеарамейский, латынь, волошский. Португальский, на мой взгляд, сложный в части произношения. Поэтому нужна практика».

«Есть чему поучиться у Владимира Путина, Сергея Лаврова, Виталия Чуркина. Да и в целом наши послы за границей - достойные дипломаты и специалисты своего дела».

«Лучшее описание работы: «Дипломатия есть искусство обуздывать силу».

«Мне комфортно и в мундире прокурора, и в костюме политика... И еще в красивом вечернем платье».

ДИССЕРТАЦИЯ ОБ УКРАИНЕ

«В конце года защищаю магистерскую диссертацию: «Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе». После защиты обязательно опубликую».

«С 2002 года я постоянно под какими-то угрозами. Заявления властей Украины выглядят как привычная реакция по моей старой работе. Я еду не бояться, а работать. Если генпрокурору и министру иностранных дел Украины больше нечем заняться, кроме как планировать преступление против России, мне очень жаль».

«У меня остаются желание и надежда на урегулирование отношений с Украиной. Если для этого понадобится мое участие, то сделаю все от меня зависящее».

«ДОМ ПОКИДАЮ НЕ НАВСЕГДА»

«Я не навсегда покидаю свой дом. Планирую много работать. Буду через свои соцсети рассказывать про великолепные острова Кабо-Верде, чтобы все захотели приехать».

«Кабо-Верде - развивающаяся страна, там есть необходимые условия, да и цены адекватные. Думаю, сложностей не будет: в основном я ем рыбу, там с этим проблем нет. Да и фрукты, молоко, мясо можно купить такие, как и у нас».

«В Кабо-Верде прекрасные женщины, на острова приезжает масса туристов из Европы и Латинской Америки, в том числе и женщин. Поэтому уверена, что с индустрией красоты проблем нет. Ну и конечно, природа и чистый воздух тоже делают свое дело в положительном смысле».

КСТАТИ

Что известно про страну Кабо-Верде, куда едет послом Наталья Поклонская

Островное государство Кабо-Верде ближе к Европе, чем в Африке. Рассказываем, что известно про страну, где Наталья Поклонская будет работать послом России (подробности)