Наталья Поклонская: Мне комфортно и в мундире, и в платье

Наталья Поклонская по праву считается одной из самых красивых женщин-политиков страны. Теперь она еще и дипломат. Фото: instagram.com/nv_poklonskaya
Главные цитаты из интервью Натальи Поклонской агентству РИА Новости.
«Планирую прибыть в Кабо-Верде в середине ноября».
«Заранее готовилась к этой работе. Заканчиваю обучение в Дипакадемии МИД России на кафедре международной безопасности. Работа дипломатов часто предполагает работу вдали от Родины. Я к этому была готова».
«Мне нравится изучать языки. Люблю древние: древнеарамейский, латынь, волошский. Португальский, на мой взгляд, сложный в части произношения. Поэтому нужна практика».
«Есть чему поучиться у Владимира Путина, Сергея Лаврова, Виталия Чуркина. Да и в целом наши послы за границей - достойные дипломаты и специалисты своего дела».
«Лучшее описание работы: «Дипломатия есть искусство обуздывать силу».
«Мне комфортно и в мундире прокурора, и в костюме политика... И еще в красивом вечернем платье».
«В конце года защищаю магистерскую диссертацию: «Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе». После защиты обязательно опубликую».
«С 2002 года я постоянно под какими-то угрозами. Заявления властей Украины выглядят как привычная реакция по моей старой работе. Я еду не бояться, а работать. Если генпрокурору и министру иностранных дел Украины больше нечем заняться, кроме как планировать преступление против России, мне очень жаль».
«У меня остаются желание и надежда на урегулирование отношений с Украиной. Если для этого понадобится мое участие, то сделаю все от меня зависящее».
«Я не навсегда покидаю свой дом. Планирую много работать. Буду через свои соцсети рассказывать про великолепные острова Кабо-Верде, чтобы все захотели приехать».
«Кабо-Верде - развивающаяся страна, там есть необходимые условия, да и цены адекватные. Думаю, сложностей не будет: в основном я ем рыбу, там с этим проблем нет. Да и фрукты, молоко, мясо можно купить такие, как и у нас».
«В Кабо-Верде прекрасные женщины, на острова приезжает масса туристов из Европы и Латинской Америки, в том числе и женщин. Поэтому уверена, что с индустрией красоты проблем нет. Ну и конечно, природа и чистый воздух тоже делают свое дело в положительном смысле».
КСТАТИ
Что известно про страну Кабо-Верде, куда едет послом Наталья Поклонская
Островное государство Кабо-Верде ближе к Европе, чем в Африке. Рассказываем, что известно про страну, где Наталья Поклонская будет работать послом России (подробности)