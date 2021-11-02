Россияне ответили, нужны ли нашей экономике мигранты

Вопрос дня: А как вы работу приезжих оцениваете? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

1 ноября стало известно, что московские власти рассматривают возможность отказа от труда мигрантов на стройках. В связи с этим - наш вопрос дня:

А как вы работу приезжих оцениваете?

Олег ШЕИН, вице-президент Конфедерации труда России:

- В моей родной Астрахани я вижу большой отток приезжей рабочей силы. Когда я лежал в больнице 10 лет назад, за мной ухаживал санитар, который приехал в Россию с Украины. Есть ли сейчас такие санитары в наших больницах, не уверен.

Павел ТИТОВ, председатель совета директоров холдинга «Абрау-Дюрсо»:

- На наших кубанских виноградниках мигрантов за минувшие годы было не более 10 процентов. Остальные работники местные, а также из ряда наших северокавказских республик. Работали эти люди в основном нормально. Мы стараемся встроиться в федеральные правила игры. Но все усложняется, когда правила игры то и дело меняются.

Евгений НИКИФОРОВ, гендиректор православного радио «Радонеж»:

- Меня Бог миловал, и у меня самые наилучшие межконфессиональные и межэтнические отношения были всегда. Если к человеку относишься по-христиански и с любовью, он так же относится к тебе.

Ицхак КОГАН, раввин Московской синагоги на Малой Бронной:

- У нас только приезжающие из Израиля обычно помогают. К ним никаких вопросов не возникает, как правило.

Владимир ПЛЮЩЕВ, заслуженный тренер России по хоккею:

- С одной стороны, я спокойно отношусь к тому, что в моем дворе и в поселке за городом люди из Азии давно прижились. Рукастые ребята, кому с бетонными работами, кому по сантехнике помогают. С другой стороны, рост преступлений идет существенный. Не нравится, что приезжие занимают среднее звено в полицейских структурах: на жизни моих знакомых это уже отразилось, когда они правды не смогли добиться.

Александр РУНОВ, вице-президент Московской школы гипноза:

- Когда возникали конфликты «межнациональные» в ресторанах, я их просто старался избегать. Притом я человек толерантный, приехавший в Москву из Ялты 23 года назад и потому прекрасно понимаю приезжих. Ко мне обращались люди из Киева, Таллина, Грозного, и я многим помогал. Когда в УВД приходилось работать по линии гипноза и реабилитации с преступниками из других краев, мне их было жалко, и я им еду покупал после допросов.