Петр Бирюков: Возле станции МЦД-2 «Печатники» завершилось благоустройство

По проекту улучшена транспортная и пешеходная доступность станции МЦД-2 «Печатники»
В столице продолжают наводить порядок около станций Московских центральных диаметров (МЦД). Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили благоустройство в районе станции МЦД-2 «Печатники» на юго-востоке столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«По проекту улучшена транспортная и пешеходная доступность станции МЦД-2 «Печатники», - отметил заммэра. - В зону благоустройства вошла улица Шоссейная на участке от улицы Гурьянова до улицы Кухмистерова. Общая площадь работ составила 9,5 гектаров».
По его словам, до сих пор дорога к станции была не очень удобной, поскольку тротуары износились и фонарей явно не хватало.
«С открытием станции пешеходный поток на этом маршруте существенно увеличится, поэтому необходимо было создать комфортные условия для пассажиров и местных жителей, - подчеркнул Петр Бирюков. - В рамках благоустройства привели в порядок тротуары, заменили асфальтобетонное покрытие на парковках и въездах во дворы».
КОНКРЕТНО
После благоустройства:
- в местах так называемых «народных троп» появились дорожки;
- около метро «Печатники» сделали удобную площадь, на которой достаточно места для пешеходов и пассажиров общественного транспорта;
- на Шоссейной улице поставили четыре современных остановочных павильона. В них можно укрыться от непогоды и зарядить мобильник;
- дополнительно разместили более 70 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами.«Особое внимание уделили озеленению благоустроенной территории, - отметил Петр Бирюков. - На Шоссейной улице высадили дополнительно более 900 кустарников и деревьев, разбили 38,3 тысячи квадратных метров газона».