Кот и пес из Америки, смотрящие телевизор, покорили соцсети

Аудитория TikTok с удовольствием просматривает видеоролик, на котором кот и золотистый ретривер с явным интересом следят за экраном телевизора, на котором разворачиваются события популярного мультфильма «Король Лев».

Небольшое видео опубликовал пользователь с ником @nobu_smaj, сопроводивший запись словами Dreaming of being king («Мечтая стать королем»).

Пользователи соцсети просмотрели пост более 850 тысяч раз и оставили множество положительных комментариев. Некоторые из зрителей обратили внимание, что имя кота как нельзя больше соответствует избранному мультику – четвероногого красавца зовут Цезарь.

Действие на экране настолько увлекло Цезаря, что он вплотную приблизился к экрану, в то время как ретривер Нобу продолжал наблюдать за мультфильмом, не сводя глаз с телевизора.

Кое-кто из комментаторов предположил, что совместный просмотр мультика это лишь забавное совпадение, но оказалось, что в профиле nobu_smaj есть и другие ролики, где кот и пес вместе смотрят телевизор. Правда, они не получили тогда такой популярности.

Кстати, ученые утверждают, что кошки, различающие некоторые цвета, действительно очень любят наблюдать за движением на телеэкране или мониторе компьютера. Именно поэтому уже существуют мобильные и компьютерные игры для кошек, в которых по экрану движутся мышки, мячики или мухи.

А вот собаками, которые видят все в черно-белом цвете, больше движет любопытство, к тому же многое они воспринимают на слух – при дружелюбных звуках виляют хвостом, а в противных случаях даже могут проявить агрессию или выказать страх.