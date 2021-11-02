Власти Поднебесной продолжают жестко реагировать на любые сигналы о коронавирусе Фото: REUTERS

Китай. Закрытый Диснейленд

Власти Поднебесной продолжают жестко реагировать на любые сигналы о коронавирусе. Стоило посетительнице Диснейленда в Шанхае получить положительный тест на ковид, как весь парк закрыли. Причем никто не стал дожидаться окончания времени его работы: около 5 вечера остановили все карусели, а посетителей выстроили в очередь на тестирования. Народу было много: больше 33 тысяч человек. Не удивительно, что процедура забора биоматериала заняла несколько часов. Без теста полицейские просто не выпускали народ за пределы парка.

Тревога, судя по всему, оказалась ложной. Все 33 с лишним тысячи тестов показали отрицательный результат. Но всем посетителям Диснейленда велели сдать повторный анализ через 2 недели.

Турция. Своя вакцина

Местные ученые разработали турецкую вакцину от коронавируса, и уже до конца года она будет запущена в массовое производство. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает «поделиться препаратом со всем миром».

Кстати, Анкара в апреле этого года одобрила для применения российскую вакцину «Спутник V», а также стала принимать туристов, привитым этим препаратом.

Таиланд. Возвращение туристов

С 1 ноября королевство открывается для туристов после полуторагодичного запрета на въезд. В первый же день в страну, знаменитую своими курортами, прибыли тысячи отдыхающих. Въехать на территорию Таиланда могут и люди, полностью привиты «Спутником V».

Правда, пересечь границу сложнее, чем до пандемии. Нужно заранее, еще дома, зарегистрироваться в системе ThaiPass, где с туриста потребуют документ, подтверждающий вакцинацию, и медицинскую страховку. Тайцы проверят предоставленные документы и пришлют заявителю на почту QR-код, который нужно будет предъявить в аэропорту Таиланда. Правда, потребуется еще и свежий ПЦР-тест.

Для туристов, привитых «Спутником V» открыты пока только 17 провинций, куда входят, например, Бангкок, Паттайя и Хуахин. Выезжать оттуда запрещено в течение 7 дней.

Австралия. Отмена карантина

Пользуясь географическими особенностями своего расположения на карте, австралийцы с началом пандемии буквально заперлись на своем континенте. Выезжать из страны запретили, въехать могли только граждане Австралии, возвращающиеся домой, да и то с каждым этот вопрос власти страны решали в отдельности. Тем, кто разрешение получил, нужно было отбыть двухнедельный карантин.

1 ноября эти ограничения сняли. Полностью привитые граждане страны могут путешествовать в Австралию и выехать из нее без карантина. На послабления власти пошли, увидев хорошие показатели вакцинации: в самых населенных штатах число привитых перевалило за 80%.

Аргентина. Принимают российских туристов

В Буэнос-Айресе решили открыть границы для туристов, привитых от коронавируса. Подойдет укол любым препаратом, одобренным для применения в стране. В их число входит и российский «Спутник V». А значит, для любителей путешествий из России открылась еще одна страна, пусть и такая далекая.

Главное, чтобы с момента получения второй дозы вакцины прошло более 14 дней. В таком случае въехать можно без ПЦР-тестов и карантина.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 2 ноября 2021 года:

Всего заболевших 247 076 958

Всего умерших 5 004 524

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 266 815 Умерших: 43 467

Всего:

Заболевших: 46 066 061 Умерших: 746 801

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 162 632 Умерших: 3 717

Всего:

Заболевших: 9 140 131 Умерших: 141 095

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 903 134 Умерших: 28 015

Всего:

Заболевших: 8 417 308 Умерших: 235 318

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 794 721 Умерших: 5 950

Всего:

Заболевших: 8 061 636 Умерших: 70 828

Индия

За последние 28 дней:

Заболевших: 451 112 Умерших: 9 440

Всего:

Заболевших: 34 285 814 Умерших 458 437

По данным Университета Джона Хопкинса.

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