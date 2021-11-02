Правительство Франции объявило о полном переводе экономики страны на «зеленую» электроэнергию

К 2050 году Франция намерена полностью перейти на электроэнергию, получаемую от ветра, солнца и переработанной биомассы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К 2050 году Франция намерена полностью перейти на электроэнергию, получаемую от ветра, солнца и переработанной биомассы. Уже опубликован 600-страничный проект, содержащий подробное описание всех этапов перехода.

Почти треть всего производства электроэнергии в Европе уже приходится на возобновляемые источники – солнце, ветер и метан. Но 100-процентного результата прямо сейчас достичь не удастся, сообщает Le Point.

- Без доступа к государственному финансированию затраты на «зеленую» энергетику могут вырасти, - уверен французский инженер-энергетик Николя Голдберг. – Переход к «зеленой» энергетике – это увеличение энерготарифов, значит, нужны будут субсидии.

Жители Европы обеспокоены своим будущим и проблемами изменения климата. В Парижском соглашении по климату, которое подписали более 200 стран-участниц, говорится, что человек должен удержать рост средней температуры на планете и не допустить таяние льдов и поднятия уровня мирового океана.

- Есть еще водород, который может стать источником энергии, - продолжает эксперт. – Строительство водородных электролизеров – еще одна программа, запущенная в странах ЕС, но требующая колоссальных финансовых вложений, которых пока не предвидится.

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