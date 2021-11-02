В Красногорске нашли тело судебного пристава со ссадиной на носу

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в одной из квартир на улице Северная в подмосковном Красногорске. Прибывшие на место оперативники установили личность погибшего, им оказался 36-летний Иван К.*, младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов ГУ ФССП России по Московской области. При визуальном осмотре на теле мужчины обнаружены травмы, а именно - ссадина на переносице.

- На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Медики осмотрели тело погибшего мужчины. Оказать ему помощь они у же не могли, 36-летний судебный пристав Иван К.* скончался за три часа до того, как его обнаружили. На лице мужчины зафиксирована ссадина в районе переносицы. Связана ли эта травма с наступлением смерти - установит судебно-медицинская экспертиза, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины было направлено на медицинскую экспертизу, которая должна установить точные причины смерти. Полиция проводит проверку по факту случившегося.