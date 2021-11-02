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Происшествия2 ноября 2021 10:44

В Красногорске нашли тело судебного пристава со ссадиной на носу

Мужчина скончался до прибытия экстренных служб
Иван РУНЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в одной из квартир на улице Северная в подмосковном Красногорске. Прибывшие на место оперативники установили личность погибшего, им оказался 36-летний Иван К.*, младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов ГУ ФССП России по Московской области. При визуальном осмотре на теле мужчины обнаружены травмы, а именно - ссадина на переносице.

- На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Медики осмотрели тело погибшего мужчины. Оказать ему помощь они у же не могли, 36-летний судебный пристав Иван К.* скончался за три часа до того, как его обнаружили. На лице мужчины зафиксирована ссадина в районе переносицы. Связана ли эта травма с наступлением смерти - установит судебно-медицинская экспертиза, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины было направлено на медицинскую экспертизу, которая должна установить точные причины смерти. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

ЧППроисшествия: ЧП