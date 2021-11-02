Одноклассники и портал «Культура.РФ» запустили специальную программу к Всероссийской акции «Ночь искусств»

Пользователи соцсети смогут посмотреть лекции о русском народном творчестве и обычаях

К Всероссийской акции «Ночь искусств» в социальной сети Одноклассники пройдет серия трансляций из учреждений культуры со всей страны. Пользователи соцсети смогут посмотреть лекции о русском народном творчестве и обычаях.

Все видеотрансляции будут доступны в официальной группе портала «Культура.РФ». 4 ноября в 16:00 Исторический музей проведет лекцию «Секреты из бабушкиного сундука: расписные сундуки XVII–XVIII веков». В 17:00 пользователи узнают больше о советских людях, их великих мечтах и грандиозных свершениях на трансляции экскурсии «Страна мечтателей — страна героев». В 18:00 Российский этнографический музей покажет беседу «Картина мира в обрядах и представлениях восточных славян». Завершится программа эфиром Музея музыки в 20:00 о музыкальных инструментах народов России. Также в группе «Культура.РФ» появится тематический канал, объединяющий несколько десятков трансляций мероприятий «Ночи искусств» из различных региональных учреждений культуры.

Кроме того, в ОК появились тематические рамки, посвященные народно-прикладному искусству. Рамки доступны бесплатно всем пользователям соцсети в приложении «Волшебные рамки» в ОК.

ОК регулярно поддерживают учреждения культуры. Так, в сентябре 2021 года в социальной сети совместно с порталом «Культура.РФ» прошла серия трансляций к открытию осеннего театрального сезона. Весной 2021 года пользователи соцсети смогли увидеть шедевры финского изобразительного искусства с аудиогидами от звёзд. В 2020 году на портале «Мы в музей» появился раздел с онлайн-экскурсиями по ВДНХ, Третьяковской галерее и Государственному Эрмитажу.