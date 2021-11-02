Кешбэк и скидки до 90%: платежная система «Мир» подготовила бонусы для футбольных болельщиков сборной России

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Сборная России по футболу триумфально играет в отборочных матчах на Чемпионат мира, который пройдет в Катаре в 2022 году. Матчи вызывают все больше интереса у болельщиков: кого-то они стимулируют ехать за сборной на выездные матчи, кого-то болеть за «наших парней» в компании друзей. К тому же вокруг футбольных событий столько выгодных предложений с кешбэком за покупки спортивных товаров, бронирование авиабилетов и отелей.

Платежная система «Мир», партнер сборной России по футболу, подготовила для фанатов много приятных бонусов в рамках проекта «Сборная выгодных предложений».

У российской команды впереди два матча - дома с Кипром и в гостях с хорватами. Все решится именно в последней игре: если не проиграем, то можно заказывать билеты в Катар.

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А чтобы поддерживать «наших парней» было интересно и выгодно держателей карт «Мир» ждет целый набор акций с кешбэком. Футбольные кешбэк и скидки будут действовать до 14 ноября 2021 года. Для получения кешбэка нужно зарегистрировать карту «Мир» на сайте privetmir.ru. Это займет не более трех минут.

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Поддержать сборную России можно еще в двух матчах – с Кипром 11 ноября и с Хорватией 14 ноября. Пока же наша команда находится на первом место в отборочной группе, а Хорватия отстает на два очка. Эксперты дают хорошие прогнозы, а это значит, что наша команда может прорваться на Чемпионат мира по футболу 2022.