Осень – поддержка иммунитета: питание против воспаления

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Осень, особенно поздняя, характеризуется ростом острых респираторных заболеваний и обострением хронической патологии. Кроме того, второй год подряд особую актуальность в этот период приобретает вопрос лечения и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Поэтому основной целью полноценного питания сейчас наряду с обеспечением энергетических и пластических потребностей организма является укрепление иммунной системы и неспецифической резистентности, поддержание функции органов детоксикации. Иммунная система, как одна из ключевых интегральных и регуляторных систем организма, наиболее чувствительна к стрессовым факторам, которых в настоящий момент с учетом ковида еще больше, чем обычно. И процессы метаболизма в клетках иммунной системы нуждаются в качественном энергетическом, пластическом и субстратном обеспечении.

Полноценное питание играет в этом ключевую роль. Оно обеспечивает поступление в организм оптимального количества белков, жиров, углеводов, пищевых волокон, минеральных солей, витаминов и биологически активных веществ. Модулирующее действие пищевых веществ реализуется на субклеточном, клеточном и межклеточном уровнях взаимодействия. Почему так важно не пренебрегать рекомендациями диетологов и врачей? Именно на уровне рецепторов и их сигнальных путей реализуется влияние пищевых веществ на клетки иммунной системы, что в дальнейшем проявляется уже на межклеточном взаимодействии и в целом на развитии иммунного ответа. Снижение энергетической ценности рациона или содержания основных нутриентов может привести к обеднению массы лимфоидных органов и функциональным нарушениям в иммунной системе.

Белки относятся к незаменимым нутриентам, аминокислотный состав белка определяет его биологическую ценность. Незаменимые аминокислоты содержатся в оптимальных соотношениях в белках животного происхождения (яйца, молоко, мясо, рыба и т.д.), которые считаются белками с высокой биологической ценностью, отличаются хорошей усвояемостью. Источниками заменимых аминокислот являются белки растительного происхождения (хлеб, крупа, орехи, бобовые). Но растительные белки всасываются в кишечнике только на 60-80%. Рекомендуется сочетать в каждом приеме пищи растительные белки с белками животного происхождения. Белки «отвечают» за функциональную активность иммунной системы, так как иммуноглобулины, цитокины, рецепторы и ферменты представляют собой белковые молекулы. Расщепление белка до пептидов, способных всасываться без изменения функциональной структуры, оказывает выраженное стимулирующее влияние на иммунную систему. Ограничение уровня белка в рационе повышает чувствительность организма к инфекции.

Жиры тоже являются важной составной частью пищевого рациона. Они входят в состав всех клеток организма, являются источником энергии, превышая по калорийности белки и углеводы более чем в два раза. С пищевым жиром организм получает жирорастворимые витамины: A, D, E, K, незаменимые жирные кислоты, фосфатиды, холестерин, холин. В наибольшем количестве жиры содержатся в сливочном и растительном масле, рыбном жире, свинине, сырокопченых колбасах, орехах. Липиды, как поступающие с пищей, так и синтезируемые эндогенно, исключительно важны для поддержания гомеостаза всего организма и активности иммунной системы. Представители всех классов липидов обладают активным иммунномодулирующим потенциалом; особенно это касается фосфолипидов, сфинголипидов и жирных кислот. Эссенциальность омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) определяется их физиологической ролью: эйкозапентаеновая кислота необходима для синтеза эйкозаноидов, докозогексаеновая кислота необходима для поддержания жизнедеятельности иммунноцитов и входит в структурные фосфолипиды клеточных мембран. Производные омега-6 ПНЖК, в частности, арахидоновая кислота и ее метаболиты (простагландины, лейкотриены, тромбоксаны, простациклины) влияют на экспрессию генов лимфоцитов, а также являются непосредственными эффекторами многих реакций в клетках иммунной системы.

Углеводы, как и жиры, обеспечивают организм энергией. Часть их откладывается в виде гликогена в печени, мышцах и других тканях, они служат пластическим материалом, входят в состав многих гормонов, ферментов и других биологически активных веществ. Очень большое количество углеводов содержится в сахаре, кондитерских изделиях, макаронах, крупах, изюме, финиках, кураге. Углеводами богаты овощи и фрукты. Необходимо предпочитать продукты, содержащие в своем составе сложные углеводы (крупы, хлеб грубого помола и др.), с которыми человек получает витамины группы В, минеральные соли, макроэлементы, пищевые волокна.

Наряду с макронутриентами, являющимися необходимыми компонентами для энергетического и пластического обеспечения иммуноцитов, необходимо наличие эссенциальных микронутриентов, служащих кофакторами в процессах развития, созревания и дифференцировки клеток. Недостаточное поступление витаминов, микроэлементов и биологически активных минорных компонентов пищи приводит к развитию иммунодефицитных состояний и - опосредованно – к инфекционным заболеваниям и онкопатологии.

Антиоксидантный статус организма также важен для активного функционирования клеток иммунной системы. Окислительный стресс способствует нарушению целостности мембран, изменению их текучести и вследствие этого нарушает передачу сигналов как внутри клетки, так и между иммуноцитами. «Респираторный взрыв», который развивается внутри клетки в процессе фагоцитоза, при отсутствии антиоксидантов может повредить и сами клетки.

При дефиците любого из витаминов развиваются соответствующие нарушения деятельности органов и систем, в том числе иммунной. Как показали эпидемиологические исследования витаминной обеспеченности населения России, в настоящее время у большинства обследованных лиц имеет место полигиповитаминоз, т.е. сочетанная недостаточность сразу нескольких витаминов. Нужно обращать внимание на то, чтобы с пищей или витаминным комплексом в организм поступали иммунозначимые витамины С, Е (антиоксиданты), группы В, витамин А, фолиевая кислота.

Основной функциональной ролью микроэлементов в клетках иммунной системы является их участие в качестве катализаторов ферментов свободнорадикального окисления. Характерными признаками дефицита цинка являются атрофия тимуса, основного органа клеточного иммунитета. Т-лимфоциты, вырабатываемые тимусом, защищают человека от чужеродных клеток, противостоят инфекционным агентам, возникновению злокачественных новообразований. Снижение количества антигенпредставляющих Т-лимфоцитов и предшественников В- лимфоцитов в костном мозге является серьезной угрозой здоровью и гарантированно «обещает» развитие иммунодефицита. Ионы железа участвуют в транспорте белков, в системе свободнорадикального окисления в лимфоцитах и нейтрофилах и других важных процессах. Соответственно, «недостача» железа понижает активность врожденного иммунитета при бактериальной и вирусной инфекции. Марганец является частью многих ферментов, участвующих в перекисном окислении липидов в клетках иммунной системы, а также в других процессах свободнорадикального окисления. Селен взаимодействует с витаминами, ферментами и биологическими мембранами, принимает активное участие в обмене веществ, а также в окислительно-восстановительных процессах. Селен входит в активный центр ферментов системы антиоксидантной защиты организма, метаболизма нуклеиновых кислот, липидов, гормонов.

Пищевые продукты не могут в полной мере обеспечить потребности организма в биологически активных веществах, обладающих иммуномодулирующими свойствами. Поэтому в периоды роста инфекционных заболеваний и напряженности эпидемиологической обстановки рекомендован прием, помимо минерально-витаминных комплексов, БАД к пище. Кроме того, подтверждена эффективность применения пробиотических продуктов в качестве компонента нутритивной поддержки иммунитета.

Вывод прост: по осени едим все, понемногу, но регулярно. Не забываем про витаминно-минеральные комплексы и БАД в подмогу организму.