Владимир Машков впервые высказался про отношения Елены Прокловой и Олега Табакова

Худрук Театра Табакова Владимир Машков интервью дает нечасто — к журналистам относится с легким презрением да и говорить не очень любит. Фото: www.youtube.com

Худрук Театра Табакова Владимир Машков интервью дает нечасто — к журналистам относится с легким презрением да и говорить не очень любит. Однако для ютуб-блога Надежды Стрелец артист сделал исключение. И дал первое большое интервью в Youtube. kp.ru приводит фрагменты полуторачасовой беседы.

ПРО ВАКЦИНЫ

«Я был первым, кто вакцинировался в Театре Табакова. Почти первым. Двое наших актеров проходили вакцинирование на стадии испытаний. Как еще мы можем существовать? У нас в театре два артиста умерли [от коронавируса]. Мы их берегли. Для меня этот опыт уже чудовищный».

ПРО ИНТЕРВЬЮ ДУДЮ

Фото: www.youtube.com

«Нет времени [на интервью Юрию Дудю и всем остальным]. Просто нет времени. В ютубе могу посмотреть что-то, если человек мне интересен. Не очень понимаю смысла этого. Я в этот мир не могу окунуться. Об этом говорят с такой важностью...вы [ютуб-интервьеры] выступаете детекторам лжи, что ли? Или детекторами раздражения? Что вы хотите проверить? Степень моей сдержанности? Умение ухода от ответов? Ну зачем»

ПРО ЕЛЕНУ ПРОКЛОВУ И ОЛЕГА ТАБАКОВА

Фото: www.youtube.com

«Я не слышал ничего такого (актриса призналась, что Олег Павлович оказывал ей знаки внимания и даже якобы жил с ней некоторое время). Понятия не имею о чем речь. На некоторые вещи психофизически даже не могу обратить внимания».

ПРО ГОЦМАНА И ЖЕГЛОВА

«На съемках «Ликвидации» все образы были созданы под взглядом режиссеров. Сергей Урсуляк много рассказывал про своего отца, я вспоминал и своего отца [создавая образ Гоцмана] и деда, прошедшего войну. И Владимир Семенович Высоцкий [в образе Глеба Жеглова] стоял у меня рядом перед глазами. Они же в одно время жили — Жеглов и Гоцман (прототипом героя стал начальник одесского уголовного розыска Давид Курлянд). Внутренняя задача была — представить: а ведь эти люди могли бы и встретиться, недалеко друг от друга ходили. Для Жеглова вор должен сидеть в тюрьме, а для Гоцмана с его компромиссами Одессы — «не кажный вор должен сидеть в тюрьме». Он еще и идет на компромиссы, [ответственность за которые] берет на себя. Владимир Семенович был как маяк. Чтобы не наврать. Он задал тон того времени, того человека. Гоцману приходится много выпендриваться вдобавок. Мир такой: рядом живут бандит, торговка и так далее».