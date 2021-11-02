Когда пристраиваете животное в «хорошие руки», не бывает неуместных вопросов

Совместно с экспертами, которые помогают животным найти новый дом с помощью Авито, мы составили подробный чек-лист по проверке надёжности потенциального хозяина. Рассказываем, о чём нужно спросить потенциального владельца, которому вы собираетесь продать или отдать в дар питомца, и что должно насторожить.

Шаг 1. Задайте потенциальному владельцу вопросы

1. «Сколько вам лет?»

Всё в порядке: человек совершеннолетний.

Что должно насторожить: возраст до 16 лет.

Несовершеннолетние не несут материальную ответственность. Они могут принести кота домой, а родители будут против. Лучше обсуждать всё вместе с родителями.

2. «Согласны ли члены семьи завести животное?»

Всё в порядке: все знают про эту идею и согласны.

Что должно насторожить: ответы в духе «жена пока не знает», «мама идею не поддерживает, но привыкнет».

Согласие всех членов семьи нужно получить сразу же. В противном случае есть вероятность, что кто-то окажется против и животное вернут.

3. «Берёте для себя или кого-то?»

Всё в порядке: хозяин ищет животное для себя.

Что должно насторожить: если берут животное для кого-то другого.

Общаться нужно только с потенциальным владельцем животного. Если кто-то присматривает котёнка или щенка в подарок, есть риск, что будущий владелец этого не оценит.

4. «Были ли у вас раньше животные? Как они ушли из семьи?»

Всё в порядке: у хозяина уже есть опыт, а животные уходили по естественным причинам.

Что должно насторожить: были животные с туманной судьбой.

Например, если человек признаётся, что «кот подрал диван и из-за этого его отдали друзьям» или что «животное заболело, но его даже не показали врачу», это плохой признак.

5. «Чем планируете кормить?»

Всё в порядке: хозяин разбирается в пищевых потребностях животного и планирует кормить подходящими продуктами.

Что должно насторожить: ответ в духе «дешёвым кормом вроде вискаса или едой со стола».

Кормить животных лучше или премиум-кормами, или сбалансированной натуральной пищей. Например, котов — сырым мясом, субпродуктами и костями.

6. «Что думаете про вакцинацию и стерилизацию?»

Всё в порядке: хозяин понимает, что за здоровьем животного нужно следить — и либо сам говорит, какие процедуры планирует, либо интересуется у вас.

Что должно насторожить: категорический отказ от вакцинации и стерилизации.

Если потенциальный хозяин негативно реагирует на этот вопрос и напрямую говорит, что не планирует прививать или стерилизовать животное, то доверять ему питомца не стоит.

Шаг 2. Познакомьте потенциального владельца с животным

Всё в порядке: они с животным не боятся друг друга, а жилищные условия соответствуют потребностям: достаточно места, есть всё необходимое.

Что должно насторожить: человек относится к животному холодно, не стремится с ним познакомиться, условия содержания не подойдут животному.

Шаг 3. Подпишите документы

Если вас ничего не смущает в потенциальном владельце, а он готов взять животное, нужно заключить договор, который обязует нового хозяина обеспечить достойные условия проживания и ветеринарную помощь, не оставлять животное без присмотра. Стандартные шаблоны договора можно найти на просторах интернета, а также запросить шаблон у приютов или передержек и составить свой договор на его основе.

Всё в порядке: потенциальный хозяин нормально реагирует на договор и не пытается снять с себя ответственность.

Что должно насторожить: человек отказывается заполнять договор.

Если на любом этапе вас что-то смущает — не стесняйтесь отказать человеку.

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