«Единая Россия» внесет поправки об индексации маткапитала

По поручению Президента в «Единой России» начала работу комиссия по защите материнства, детства и поддержке семьи, отметила на пленарном заседании вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Единой России» Анна Кузнецова.

В ШКОЛУ ВЕРНУТ МЕДИЦИНУ

«Она обеспечивает не только теснейшую связь с законодателями и профильным ведомствами, но и позволит следить за исполнением пунктов народной программы. Уже сейчас мы с профильными ведомствами вносим поправки по вопросу индексации маткапитала, чтоб он индексировался по настоящей инфляции, а не прогнозной», — указала Анна Кузнецова.

Политик подчеркнула, что инициативы «Единой России» по поддержке семей с детьми требуют скорейшего воплощения и будут отражены в проекте бюджета. Речь идет о предложениях, которые поступили от родителей и общественников.

«В первую очередь это поэтапное расширение системы и охвата социальной поддержкой малообеспеченных семей с детьми. С каждым последующим ребенком семья должна наращивать устойчивость своего положения», — сказала Анна Кузнецова.

Также речь идет о расширении сферы применения материнского капитала — к примеру, это возможность оплаты услуг дошкольных образовательных организаций. «Но, расширяя эту сферу, важно не подменять государственные обязательства, которые оно и так должно исполнять», — отметила депутат.

По ее словам, в сфере детской безопасности у «Единой России» есть предложение закрепить на законодательном уровне установку удерживающих устройств для обеспечения безопасной перевозки детей в такси без повышения тарифа за перевозку.

Вице-спикер добавила, что в рамках охраны здоровья детей предлагается вернуть в образовательные учреждения «школьную» медицину. По ее словам, работа в этом направлении уже началась. «Также у нас есть комплекс инициатив по развитию сети детских кружков и секций», — подчеркнула она.

«ДЕТИ – ЭТО НЕ ТОВАР»

Вместе с тем, вице-спикер напомнила, что одна из главных задач Госдумы — принятие внесенных в период работы предыдущего созыва законопроектов «Единой России», которые направлены на расширение поддержки семей с детьми.

«Законопроект об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности детей, внесенный этой осенью партией «Единая Россия», уже поддержан Верховным судом. Эту работу, я считаю, нужно продолжать, ужесточая в том числе административный надзор за преступления в этом направлении, применять современные средства обнаружения и слежения для определения местонахождения и т.д. Хорошо бы не затягивать также с законопроектом о суррогатном материнстве для иностранцев», — сказал она, подчеркнув, что «дети — это не товар».

Важной задачей Анна Кузнецова назвала закрепление статуса многодетной семьи на федеральном уровне.

«Эта задача еще не решена, но работа уже идет. В первом чтении принят закон «Единой России» о защите социальных выплат от списания. Не так давно вышел Указ Президента о Дне отца — это было предложение наших общественных организаций, родителей. И это было одним из пунктов народной программы «Единой России», и мы видим, что она уже реализуется», — констатировала вице-спикер Госдумы.

Напомним, Анна Кузнецова вошла в федеральную пятерку списка «Единой России» и была избрана депутатом Госдумы. На первом заседании нижней палаты парламента ее избрали на пост вице-спикера. Также по предложению Президента она возглавила одну из специально созданных в структуре «Единой России» профильных комиссий, которая займется контролем за реализацией народной программы партии по теме поддержки семей с детьми, материнства и детства.