Чтобы планета не задохнулась: 100 стран договорились перестать вырубать леса

На климатическом саммите в Глазго решили, как возместить природе ущерб Фото: Shutterstock

На проходящей в Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата объявлено о первом значительном достижении: свыше ста стран заявили, что подпишут обязательство прекратить наносящую ущерб природе вырубку лесов к 2030 году. Среди них - Россия, Бразилия, Канада, США и Китай. Именно в этих странах находится более половины всех лесов мира. Самые большие запасы - 20% от мировых - у нас. Доля Бразилии, у которой самые большие тропические леса - почти в два раза меньше.

Значимость такого шага очевидна: леса поглощают ежегодно около трети мировых выбросов углекислого газа. В то же время с каждым годом эти выбросы растут, а площадь лесов неумолимо сокращается.

На программу спасения лесов выделят свыше 19 млрд долларов государственных и частных средств. Понятно, что пойдут они в основном туда, где ситуация совсем плачевная, в Бразилию, Конго, на Филиппины. В этих странах значительная часть лесов уничтожается ради расчистки места для продовольственных сельхозкультур.

В России в год вырубается, по данным Минприроды, 120 тысяч гектаров леса. Еще 30 тысяч ежегодно переводят из земель лесного фонда в другие категории. Лесозаготовительные предприятия должны компенсировать вырубки, посадив столько же деревьев, сколько спилили. В последнее время это правило было ужесточено: теперь вырубщики за молодыми посадками должны ухаживать не один год, а три - слишком много саженцев без присмотра погибает.

Другая проблема для нас - «черные» лесорубы. По оценкам правительства России, ежегодно в стране незаконно вырубается 10–30 млн куб. м промышленного леса. Но в последние годы за эту проблему взялись всерьез. С учетом того внимания, которое государство сейчас ей уделяет, задача остановить сокращение лесных угодий в России к 2030 году выглядит вполне реальной.

А как справятся другие участники этой «лесной сделки» с взятыми на себя обязательствами, сказать трудно. Эксперты напоминают, что в 2014 году на климатическом саммите в Нью-Йорке приняли декларацию, в которой был призыв и к сохранению лесов, однако никаких практических результатов после этого не последовало. Правда, сейчас тема угрожающих планете климатических изменений «разогрета» гораздо больше, к тому же на лесоохранные мероприятия в глобальном масштабе предусмотрены солидные средства. Но оптимизма у тех же экспертов пока немного - опрос журнала Nature показал, что больше половины ведущих климатологов мира не верят в полную реализацию соглашений по снижению выбросов, которые обсуждают в Глазго.

Борис Джонсон, как хозяин нынешнего климатического саммита, был, разумеется, более чем оптимистичен: он заявил, что конференция в Шотландии должна стать «моментом истины для мира». Правда, на столь пафосное мероприятие в Глазго не приехали лидеры России и Китая, которые предпочли поучаствовать в нем дистанционно. Да и Байден, заявив, что расстроен этим обстоятельством, вздремнул на пленарном заседании.

Зато на улице «движуху» обеспечивала известная эко-активистка Грета Тунберг со своими фанатами. Обвинив мировых лидеров в оскорбительной форме в том, что они кроме «бла-бла-бла» ничего сделать не могут, экологическая хунвейбинка в интервью BBC заявила, что видит задачей для себя и своих единомышленников - «вырвать с корнем» существующий миропорядок ради блага будущих поколений. Так что ожидать, что она будет расправлять своими ручками в земле корешки саженцев не стоит, ее задача не сажать, а вырывать.

И еще раз о заботе о лесе. В публикации той же BBC о саммите в Глазго признается, что огромные российские леса ежегодно поглощают 1,5 триллиона тонн углерода. В то же время Запад уже настраивается облагать продукцию из России новыми налогами за «углеродный след». Может, вопрос надо ставить по-другому: сколько нам надо брать денег с других развитых стран за то, что мы уже давно подтираем их углеродные «следы»?

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