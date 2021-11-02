В Южном Судане разбился самолет. Погибли пять человек, из них - двое россиян

Небольшой грузовой самолет Ан-26 рухнул недалеко от взлетно-посадочной полосы через несколько минут после вылета из международного аэропорта южносуданской столицы Джубы. Фото: СОЦСЕТИ

Пять человек стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла в Южном Судане. Небольшой грузовой самолет Ан-26 рухнул недалеко от взлетно-посадочной полосы через несколько минут после вылета из международного аэропорта южносуданской столицы Джубы.

По словам представителей аэропорта, на борту находился только экипаж из пяти человек. Двое из них были гражданами России, трое - жителями Южного Судана. Самолет принадлежал местной компании Optimum Aviation.

Разбившийся Ан-26 перевозил бочки с горючим в округе Мабан в штате Верхний Нил, расположенный на севере страны.

Власти уже начали расследование инцидента. Причина падения пока не называется.

Южный Судан уже много лет находится в состоянии военного конфликта с Суданом, отстаивая свою независимость. Из-за отсутствия нормально наземной транспортной инфраструктуры, местные жители вынуждены доставлять часть грузов по воздуху.