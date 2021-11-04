История одного подвига: Блокада. Ленинград. Симфония №7

Канал «Россия 1» снял сериал о том, как 79 лет назад в осажденном фашистами городе Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета репетировал и исполнил Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича. Фото: «Россия 1»

Канал «Россия 1» снял сериал о том, как 79 лет назад в осажденном фашистами городе Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета репетировал и исполнил Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича. «КП» рассказывает, почему это было так важно, в чем был подвиг музыкантов и что мы увидим в сериале.

В школьных учебниках истории исполнение Седьмой (Ленинградской) симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде упоминается вскользь, парой предложений. Понятно, почему: на фоне великих битв Великой Отечественной подвиг измученных голодом музыкантов выглядит как героизм через запятую — яркий, но не самый важный эпизод на полотне самой масштабной и кровавой войны XX столетия. Имя дирижера Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карла Ильича Элиасберга тем более широко не упоминалось. Вероятно, советских партийных идеологов смущала фамилия сына немца и еврейки - до такой степени, что в фильме «Ленинградская симфония» 1957 года дирижера оркестра зовут... Орест Добросельский.

В дни блокады в Большом зале Ленинградской филармонии была исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, написанная в осажденном городе. Дирижировал оркестром Карл Элиасберг. Фото: Борис Кудояров /Фотохроника ТАСС

Спустя 79 лет пришло время восстановить справедливость. В 8-серийном фильме Александра Котта «Седьмая симфония» (смотрите с 8 ноября на канале «Россия 1») главного героя в исполнении Алексея Гуськова зовут именно Карл Элиасберг. «Нам было важно в этой истории сохранить его имя, - говорит один из сценаристов фильма Алексей Караулов. - Это незаслуженно забытый, героический дирижер, которого в советское время не чествовали так, как он того заслуживал. Наш сериал – это ода его подвигу».

Советский дирижер Карл Ильич Элиасберг (справа) и Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета во время репетиции Седьмой симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича Фото: ТАСС

Что это за симфония

Дмитрий Шостакович начал писать эту симфонию в Ленинграде в 1941 году. 34-летний профессор Ленинградской консерватории осаждал военкомат и требовал отправить его на фронт, но ему раз за разом ему отказывали. Как многие ленинградцы, Шостакович вступил в ополчение и дежурил на крышах, обезвреживая зажигательные бомбы. Кстати, когда Седьмая симфония прославила Шостаковича на весь мир, на обложке американского журнала Time он появился именно в образе пожарного — как символ борьбы с пламенем фашизма, охватившим мир.

Жил Шостакович прямо в консерватории. Все свободное от дежурств на крыше время он сочинял. Симфония — сложное музыкальное произведение, требующее от композитора высокой самоотдачи. «Сочиняю я с адской скоростью и не могу остановиться», - пишет Шостакович в те дни своему другу. «Я не мог поступить по-другому и не сочинить ее. Я всего лишь хотел запечатлеть образ нашей страны, которая так отчаянно сражается, в собственной музыке», - скажет он позже.

8 июля 1941 г. Композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович во время учений пожарной команды из профессорско-преподавательского состава Ленинградской консерватории. Фото: Рафаил Мазелев/ТАСС

В октябре 1941-го Шостаковича с семьей (он был женат, воспитывал двоих маленьких детей) эвакуировали в Куйбышев (сейчас это Самара). 27 декабря 1941 года симфония была закончена.

Почему она Седьмая? Все просто: композиторы последовательно нумеруют свои произведения одного жанра. Это была седьмая по счету симфония Шостаковича. «Ленинградской» симфонию стали называть позже — с легкой руки Анны Ахматовой. Полностью она называется так: «Симфония №7 «Ленинградская» до мажор соч. 60» (60 — это порядковый номер в полном собрании сочинений автора).

Композитор Дмитрий Шостакович за рабочим столом. Фото: Георгий Петрусов/ТАСС

Симфония имеет классическую четырехчастную структуру. Теоретики музыки посвятили немало подробных трудов скрупулезному анализу симфонии. Мы же опишем это произведение кратко, чтобы даже далекий от симфонической музыки слушатель в общих чертах понимал, о чем эта музыка.

1 часть. Эпос, воспевающий мощь процветающей Страны Советов, мир и покой большой страны. Но вдруг гармония нарушается барабанной дробью, все более различимой: начинается эпизод нашествия фашизма. «Пляска ученых крыс под дудку крысолова»,- охарактеризовал Алексей Толстой этот момент. Далее музыка передает, как железная махина уничтожения сталкивается с отчаянным сопротивлением. В финале части мы будто слышим плач, крик. Это самая продолжительная часть.

2 часть. Мягкое скерцо, затишье после битвы.

3 часть. Величавое адажио. Реквием по погибшим, тема упоения жизнью и преклонения перед природой, «возрождение красоты из праха и пепла» (Алексей Толстой).

4 часть. Неукротимая борьба и гнев, перемежаемый воспоминанием о павших, предвестие победы.

Состав оркестра:

- деревянные духовые: 4 флейты, 3 гобоя, 5кларнетов, 3 фагота;

- медные духовые: 8 валторн,6 труб, 6 тромбонов, туба;

- ударные: литавры, треугольник, 2 малых барабана, тарелки, большой барабан, там-там, ксилофон;

- клавишные: фортепиано;

- щипковые струнные: 2 арфы;

струнные: первые скрипки, вторые скрипки, альты, виолончели, контрабасы.

Общая длительность симфонии — около 68 минут.

Симфонию Шостакович дописал, еще раз напомним, в конце 1942-го. До конца войны оставалось еще 2,5 года. Только представьте, какой силой духа надо было обладать, чтобы сочинить в это время симфонию, обличающую и приговаривающую фашизм (не говоря уже о композиторском таланте).

Кадр из сериала. Фото: «Россия 1»

Где ее исполнили впервые

Исторически ленинградская премьера 9 августа 1942 года стала самой важной, символизирующей стойкость советского народа в целом и ленинградцев в частности. Но впервые Седьмая симфония прозвучала в Куйбышеве - 5 марта 1942-го. Ее исполнил находящийся в эвакуации оркестр Большого театра под управлением дирижера Самуила Самосуда. Исполнение транслировалось по радио и мгновенно стало мировым событием - о нем сообщили ведущие западные информационные агентства, а перед началом выступил сам Дмитрий Шостакович. В конце марта оркестр Самосуда исполнил симфонию в Москве.

Естественно, оркестры стран антигитлеровской коалиции заинтересовались сочинением. Партитуру пересняли на микропленку и переправили через линию фронта. 22 июня 1942 года (спустя ровно год после вторжения гитлеровских войск в СССР!) произведение исполнил Лондонский симфонический оркестр под управлением Генри Вуда, а 19 июля — Симфонический оркестр Нью-Йоркского радио под управлением дирижера Артуро Тосканини.

А в СССР было принято беспрецедентное решение: сыграть симфонию в городе, которому она посвящена. В городе в кольце фашистской блокады.

Карл Ильич Элиасберг Фото: wikimedia.org

Как это было на самом деле

Оркестр Ленинградского радиокомитета Карла Элиасберга оставили в городе, чтобы музыканты поднимали дух горожан. Но это получалось все хуже и хуже. Многие музыканты умерли от города. «Репетиция не состоялась. Срабиан мертв. Петров болен. Боришев мертв. Оркестр не работает», - однажды записал Карл Элиасберг в журнале.

На первую репетицию возрождаемого оркестра удалось собрать 15 человек — при том, что требовалось 80. Через 15 минут ее пришлось прекратить: у музыкантов не было сил. Широко известен случай, как трубач не мог издать ни звука. Гобоистка Ксения Матус рассказывала, как принесла инструмент в починку, а мастер попросил в качестве оплаты принести ему кошечку. Но это было уже невозможно: всех кошек, равно как собак и птиц, в Ленинграде уже давно съели.

Кадр из сериала. Фото: «Россия 1»

5 апреля оркестр дал свой первый концерт, все были воодушевлены. И вот в Ленинград спецсамолетом прибывает партитура Седьмой симфонии.

«Если бы не Элиасберг, не его напористый, героический характер, никакого оркестра, никакой симфонии в Ленинграде не было бы. Хотя он тоже был дистрофиком, таким же голодным, как и мы, его на репетиции привозили на саночках, - пишет Матус. - Помню, как на первой репетиции он сказал: «Ну, давайте…», поднял руки, а они — дрожат… Так у меня и остался на всю жизнь перед глазами этот образ, эта подстреленная птица, эти крылья, которые вот-вот упадут, и он упадет…»

Тем не менее Элиасберг был строг, настойчив и требовал безукоризненной игры. Музыкантов искали по объявлениям, во фронтовых агитбригадах. Элиасбергу выдали велосипед, чтобы хоть как-то облегчить поиски. Наконец, состав был набран.

Кадр из сериала. Фото: «Россия 1»

Хлеб тогда выдавали по карточкам. Трупы людей, умерших прямо на улице, были привычным делом. От многих домов остались только руины. Вот на каком фоне предстояло репетировать героическую музыку. Оркестрантов поставили на довольствие и кормили обедами — впрочем, довольно скудными. Репетировали по 6 часов в день. За день до премьеры дирижер искал в Ленинграде хотя бы несколько картофелин, чтобы добыть из них крахмал и накрахмалить воротничок.

Кадр из сериала. Фото: «Россия 1»

...9 августа 1942 года Большой зал Ленинградской филармонии был переполнен. Здание было ярко освещено. Накануне и в день концерта велась мощная артподготовка, чтобы к Ленинграду не прорвался ни один вражеский бомбардировщик. Исполнение симфонии транслировалось по радио и по громкоговорителям. Изнеможденные ленинградцы слушали героическую музыку, что стало невероятным событием и мощным ударом по боевому духу фашистских войск.

Когда оркестр стих, воцарилась мертвая тишина. И в следующий миг она взорвалась аплодисментами. Откуда-то возникла девочка, вручившая Элиасбергу скромный букетик цветов — страшную редкость в блокадном городе, где давно съели все хоть сколько-то съедобное. «Это был великий праздник. Все-таки мы сотворили чудо. Вот так наша жизнь и стала продолжаться. Мы воскресли», - вспоминала гобоистка Матус.

Кадр из сериала. Фото: «Россия 1»

В числе зрителей в зале была 18-летняя на тот момент Ольга Кваде. «Было такое странное чувство, - вспоминала она в интервью BBC. - С одной стороны, блокада, смерти, голод… А с другой - филармония и сверкающие люстры. Единственное, мы боялись, что немцы начнут нас бомбить. Я думала: «Боже, позволь нам выслушать это до конца». С одной стороны, мне хотелось плакать, но в то же время было чувство гордости: «Черт побери, у нас есть оркестр! Мы в зале филармонии! Нас окружали немцы, они обстреливали нас, но мы испытывали чувство превосходства!».

В 1945 году Карла Элиасберга наградили Орденом Красной Звезды.

Выращивание овощей на Исаакиевской площади во время блокады города в ходе Великой Отечественной войны. Фото: ТАСС

Как это покажут в сериале

В поисках фактуры сценаристы изучили множество архивных документов. «Главной задачей было создать объемных, многомерных героев. Это не просто попытка создать героическое полотно, хотя героизма там очень много. Это попытка рассказать про эту трагедию с точки зрения человека, попавшего в сложные исторические обстоятельства», - рассказывает сценарист Алексей Караулов.

Со дня Ленинградской премьеры Седьмой симфонии прошло более 79 лет. О музыкантах оркестра известно многое, но восстановить доподлинно их биографии доподлинно невозможно, да в этом и нет нужды. Создавая образы, сценаристы стремились к художественной правде, избегая художественного вымысла.

Кадр из сериала. Фото: «Россия 1»

«Зачастую прототипами музыкантов становились реальные люди того времени, но не всегда они были связаны непосредственно с оркестром. Это собирательные образы, - говорит Алексей Караулов. - Из документов мы брали не имена, а в первую очередь старались извлекать нерв, подлинные человеческие истории, которые стали для нас темой и смыслом этого художественного произведения – как остаться человеком в абсолютно бесчеловечных условиях. А еще найти в себе силы для того, чтобы не потерять свой свет и кому-то его потом передать. Поэтому истории героев «Седьмой симфонии» не соответствуют с исторической точностью судьбам музыкантов».

На протяжении 8 серий зритель становится свидетелем репетиций и слышит фрагменты Седьмой симфонии (в записи фонограмм для сериала участвовали музыканты Санкт-Петербургского симфонического филармонического оркестра, оркестры Михайловского и Мариинского театров).

Основные персонажи сериала «Седьмая симфония»:

Карл Ильич Элиасберг (Алексей Гуськов). Один из немногих персонажей, сохранивший реальное имя прототипа. Многие эпизоды сериала действительно имели место. Так, Элиасберг в самом деле спас от голодной смерти барабанщика Жавдета - в действительности он обнаружил его в морге.

Карл Ильич Элиасберг (Алексей Гуськов) и Надежда Бронникова (Наталья Рогожкина). Фото: «Россия 1»

Надежда Бронникова, пианистка, жена Элиасберга (Наталья Рогожкина). Жену дирижера действительно звали именно так. В сериале Бронникову арестовывает НКВД за укрытие брата-дезертира — это художественный момент.

Анатолий Серегин (Алексей Кравченко). Фото: «Россия 1»

Анатолий Серегин, старший лейтенант НКВД (Алексей Кравченко). Жена и дети погибли в бомбежке. Прикреплен к Элиасбергу для оказания помощи в поиске музыкантов. В начале сериала относится к дирижеру с презрением, считает музыку недостойным занятием, но постепенно меняется. Собирательный персонаж.

Ольга Берггольц (Виктория Толстоганова). Фото: «Россия 1»

Ольга Берггольц, поэтесса (Виктория Толстоганова). В кадре актриса читает подлинные стихи Берггольц, звучавшие в годы войны по радио ежедневно (!!!) и публиковавшиеся тогда в «Комсомольской правде». Поэтессу прозвали «музой блокадного города».

Вера Пребраженская (Лиза Боярская). Фото: «Россия 1»

Музыканты оркестра:

Вера Пребраженская, флейтистка (Лиза Боярская). Потеряла ребенка, работала на лесозаготовках.

Туся Черникова (Дарья Коныжева). Фото: «Россия 1»

Туся Черникова, скрипачка, влюблена в Элиасберга (Дарья Коныжева). Совершает подлый поступок по отношению к жене дирижера и затем раскаивается.

Леонид Клейман (Тимофей Трибунцев). Фото: «Россия 1»

Леонид Клейман, альтист (Тимофей Трибунцев). В сложных отношениях с Преображенской и с бывшей женой Лидой.

Екатерина Прудникова (Лидия Вележева). Фото: «Россия 1»

Екатерина Прудникова, гобоистка, глава парторганизации радиокомитета (Лидия Вележева). Образ отчасти вдохновлен личностью реального скрипача и заместителя дирижера Семена Аркина.

Александр Рейснер, инспектор оркестра, ассистент дирижера (Сергей Барковский). В нем также есть черты Семена Аркина.

Кадр из сериала. Фото: «Россия 1»

ДОСЛОВНО

Режиссер Александр Котт:

«Мы привыкли к тому, что герои войны – люди в военной форме, которые сражаются с фашистами. А здесь настоящие герои – простые музыканты, благодаря которым в блокадном городе прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. Чего им это стоило, какими невероятными усилиями они это осуществили, – вот что самое важное и интересное в нашем кино».

Актер и продюсер Алексей Гуськов:

«Это пронзительная человеческая история о войне, любви и великой музыке. Мы всегда ищем истории, способные отозваться в зрителе, увлечь его, дать возможность эмоционального подключения. Надеемся, что «Седьмая симфония» станет именно таким фильмом, при просмотре которого зрители смогут сопереживать этому одновременно страшному, сильному и красивому событию».

Кадр из сериала. Фото: «Россия 1»

«Седьмая симфония». Драма. 8 серий.

Режиссер: Александр Котт.

Сценарий: Алексей Караулов, Наталья Назарова, Александр Котт, Зоя Кудря, при участии Семена Воронина и Георгия Кесояна.

Композитор: Юрий Потеенко.

В ролях: Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Виктория Толстоганова, Дарья Коныжева, Лидия Вележева, Тимофей Трибунцев, Борис Смолкин, Игорь Ясулович, Анна Цуканова-Котт, Янина Студилина, Михаил Евланов, Игорь Лепихин, Сергей Барковский, Данил Стеклов, Макар Мозжевилов.

Где смотреть: «Россия 1», с 8 ноября 2021 года.