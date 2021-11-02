Путин: у нас на вооружении 2000 беспилотников

Российский глава не уточнил, каких именно беспилотников у нас больше, но эксперты говорят, что пока наша армия сильна преимущественно разведывательными Фото: REUTERS

Владимир Путин провел в Сочи второе совещание за два дня, посвященное оборонке. Как и в первый раз, президент собрал у себя военных и промышленников. Только сейчас говорили не о ядерном сдерживании, а о беспилотной авиации.

- Мы очень хорошо знаем, как она себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии, – атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки и делаем это достаточно эффективно, - начал Владимир Путин.

Президент об этом не сказал, но в последние годы особенно хорошо зарекомендовал себя зенитный комплекс «Панцирь-С1». Он эффективно борется с небольшими беспилотниками, сделанными по типу самолета или вертолета.

Но мало просто уметь отбиваться от нападения. Надо и самим показывать зубы.

- Сейчас на вооружении у нас находится свыше двух тысяч беспилотных летательных аппаратов. Нужно и дальше над ними работать, работать так же напряженно, как это было в последнее время, имея в виду в том числе и применение искусственного интеллекта, - поручил Путин.

Российский глава не уточнил, каких именно беспилотников у нас больше, но эксперты говорят, что пока наша армия сильна преимущественно разведывательными. Ударные тоже есть, но их довольно мало.

В мировых лидерах по беспилотникам сейчас числятся: США, Израиль, Китай и Турция. Про турецкие беспилотники Байрактар слышали все, кто следил за последним конфликтом в Карабахе. Там их азербайджанцы неплохо использовали против армянской обороны. И в Донецке на прошлой неделе украинская армия при помощи того же байрактара взорвала гаубицу.